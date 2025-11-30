হোম > সারা দেশ > চাঁপাইনবাবগঞ্জ

পুকুরপাড়ে পড়ে ছিল পাহারাদারের রক্তাক্ত মরদেহ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

ঘটনাস্থলে পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে এক পুকুর পাহারাদারের রক্তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার সকালে উপজেলা শাহাবাজপুর ইউনিয়নের মুসলিমপুর মাঠ এলাকার একটি পুকুরের পাড় থেকে তাঁর লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত ব্যক্তির নাম মো. তোজ্জামেল হক (৬৫)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মুসলিমপুর মাঠ এলাকার পুকুর রাতে পাহারা দিতেন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, গতকাল শনিবার রাতেও তোজ্জামেল হক পুকুর পাহারার দায়িত্বে ছিলেন। আজ সকালে পুকুরপাড়ে তাঁর লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা। মরদেহে ধারালো অস্ত্রের একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে এবং বাঁ চোখ উপড়ানো ছিল।

শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম কিবরিয়া বলেন, হত্যাকাণ্ডের কারণ এখনো স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিক ধারণা করা হচ্ছে, শত্রুতা বা পুকুরের মাছ ও কলাবাগান নিয়ে চুরি-সংক্রান্ত বিরোধ থেকে এই হত্যাকাণ্ড হতে পারে। তিনি আরও বলেন, যারা জড়িত, তাদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তার করতে তদন্ত চলছে। এ ব্যাপারে আইনগত প্রক্রিয়াও চলমান রয়েছে।

