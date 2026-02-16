হোম > সারা দেশ > চাঁদপুর

মানবিক শাহআলম

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 

ক্রেতার ব্যাগে পণ্য তুলে দিচ্ছেন শাহআলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

আসন্ন রমজান মাস উপলক্ষে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ পৌর এলাকার মধ্য চরকুমিরা গ্রামের মুদিদোকানি শাহআলম নিয়েছেন ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। তিনি তাঁর দোকানে আটটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিনা লাভে, অর্থাৎ ক্রয়মূল্যে বিক্রি শুরু করেছেন। পণ্যগুলো হলো ছোলা (বুট), খেসারির ডাল, বেসন, মুড়ি, চিড়া, চিনি, খেজুর ও সয়াবিন তেল। ক্রেতাদের সুবিধার্থে দোকানে মূল্যতালিকা টাঙিয়ে দিয়েছেন তিনি। ফলে ক্রেতারা স্বল্পমূল্যে পণ্য কিনতে পারছেন। শাহআলমের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা কয়েকজন জানান, শাহআলম রোজাদারদের কথা ভেবে উদারতা দেখিয়েছেন। তাঁর দোকানে পণ্যের দাম আশপাশের বাজারের তুলনায় কম হওয়ায় দূরদূরান্ত থেকেও ক্রেতারা আসছেন।

