বগুড়ায় ছাত্রলীগ-যুবলীগের ৮ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বগুড়া প্রতিনিধি

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ায় বিশেষ অভিযানে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের আট নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা।

আজ মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ডিবির পুলিশ পরিদর্শক ইকবাল বাহার।

ডিবির পুলিশ পরিদর্শক জানান, গতকাল সোমবার দিবাগত রাত থেকে ভোররাত ৫টা পর্যন্ত গোয়েন্দা পুলিশের একাধিক টিম জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালায়। এ সময় যুবলীগ ও ছাত্রলীগের পলাতক থাকা আট নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন শাজাহানপুর উপজেলা যুবলীগের সহসভাপতি নজরুল ইসলাম (৫০), বগুড়া শহর যুবলীগের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী (৪৮), টাঙ্গাইল মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তুহিন ইসলাম সার্থক (৩০), শেরপুর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জিকরুল হক জিকু (৩১), বগুড়া সদরের শাখারিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জু মিয়া (৪৪), গাবতলী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি মাহবুব করিম ডালিম (৪০), বগুড়া শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক সবুজ মণ্ডল (৩৪) ও বগুড়া শহর যুবলীগের ২১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য বাদল মণ্ডল (৩৪)।

গোয়েন্দা পুলিশের ইনচার্জ ইকবাল বাহার জানান, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের নামে হত্যা, চাঁদাবাজি, অপহরণ, বিস্ফোরকদ্রব্য আইনসহ একাধিক মামলা আদালতে বিচারাধীন আছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

