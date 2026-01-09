হোম > সারা দেশ > বগুড়া

জ্যেষ্ঠ নেতাদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করায় যুবদল নেতাকে বহিষ্কার

বগুড়া প্রতিনিধি        

বগুড়া জেলা যুবদলের সহসভাপতি রেজাউল করিম লাবু। ছবি: সংগৃহীত

দলের সিনিয়র নেতাদের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখালেখি করার অভিযোগে বগুড়া জেলা যুবদলের সহসভাপতি রেজাউল করিম লাবুকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন বগুড়া জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আবু হাসান।

এর আগে শুক্রবার রাতে জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দলীয় নীতি ও আদর্শপরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বগুড়া জেলা যুবদলের সহসভাপতি রেজাউল করিম লাবুকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বহিষ্কৃত নেতার কোনো ধরনের অপকর্মের দায়দায়িত্ব দল গ্রহণ করবে না। একই সঙ্গে যুবদলের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের তাঁর সঙ্গে সাংগঠনিক কোনো সম্পর্ক না রাখার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তবে বহিষ্কারের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রেজাউল করিম লাবু। তিনি বলেন, কোন কারণে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানেন না। তবে বিএনপি ও যুবদলের বিভিন্ন কমিটিতে আওয়ামী লীগের লোকজনকে প্রবেশ করানোর বিষয়টি নিয়ে তিনি বিভিন্ন সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন। সে কারণেই তাঁকে বহিষ্কার করা হয়ে থাকতে পারে বলে তিনি ধারণা করছেন।

রেজাউল করিম লাবু আরও বলেন, নিজের অবস্থান পরিষ্কার করতে এবং অতীতে দলীয় আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা কী ছিল, তা জনগণের সামনে তুলে ধরতে শনিবার (আজ) তিনি সংবাদ সম্মেলন করবেন।

