১৯ বছর পর বগুড়ায় আসছেন তারেক রহমান, উৎসবের আমেজ

বগুড়া প্রতিনিধি

তারেক রহমানের সফর ঘিরে বগুড়ায় বিএনপির প্রস্তুতি সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

১৯ বছর পর নিজ জেলা বগুড়ায় আসছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাঁর এই সফরকে ঘিরে জেলার নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গেছে। লন্ডন থেকে দেশে ফেরার পর ঢাকার বাইরে এটিই তাঁর প্রথম সফর।

বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা জানান, আগামী রোববার সকালে গুলশানের বাসা থেকে বগুড়ার উদ্দেশে রওনা করবেন তারেক রহমান। ওই দিন তিনি সেখানে রাত যাপন করবেন।

পরদিন দলীয় চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় ঐতিহাসিক আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে আয়োজিত গণদোয়া মাহফিলে অংশ নেবেন। তাঁর সফর ঘিরে জেলা বিএনপির সাংগঠনিক প্রস্তুতিও জোরদার করা হয়েছে।

সূত্রে জানা গেছে, বগুড়ায় কর্মসূচি শেষে তারেক রহমান সড়কপথে রংপুর যাবেন এবং সেখানে জুলাই শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করবেন। তবে তিনি বগুড়ায় পৌঁছেই রংপুর যাবেন নাকি পরদিন দোয়া মাহফিল শেষে রওনা করবেন, তা গুলশান কার্যালয় থেকে চূড়ান্তভাবে জানানো হবে বলে জানিয়েছেন জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথমবারের মতো সরাসরি প্রার্থী হয়েছেন তারেক রহমান। তিনি বিএনপির প্রার্থী হিসেবে বগুড়া-৬ (সদর) ও ঢাকা-১৭ আসন থেকে নির্বাচন করছেন। ইতিমধ্যে তাঁর মনোনয়নপত্র দুটি বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের বগুড়ায় আগমনকে কেন্দ্র করে শহরে সাজসাজ রব পড়েছে। নবাববাড়ী সড়কে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে তাঁর বসার জন্য নির্ধারিত কক্ষটি নতুন করে সাজানো হয়েছে। এত দিন কক্ষটি ব্যবহার না হলেও এখন সেখানে প্রতিদিন নেতা-কর্মীদের ভিড় লেগেই থাকছে।

শহরের বিভিন্ন সড়কে পরিচ্ছন্নতা ও মেরামতকাজ করা হয়েছে। সাতমাথা থেকে ফুলতলা পর্যন্ত দীর্ঘদিন খানাখন্দে ভরা সড়কটি সাময়িকভাবে চলাচলের উপযোগী করা হয়েছে। একই সঙ্গে পৌরসভার উদ্যোগে শাকপালা মোড়ের দীর্ঘদিন অবহেলিত পার্কটির সংস্কারকাজ শুরু হয়েছে।

এ ছাড়া শহরের রিয়াজ কাজী লেনের গ্রিন এস্টেট বাড়িটিও নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বাড়ি ২০০০ সালে সংস্কার করে ‘গ্রিন এস্টেট’ হিসেবে গড়ে তোলেন তারেক রহমান। ২০০১ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য মাঝেমধ্যে এখানে অবস্থান করতেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, নব্বইয়ের দশকের শুরুতে তারেক রহমান বিএনপির বগুড়া জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ২০১৮ সালে খালেদা জিয়া কারাবন্দী হওয়ার পর থেকে তিনি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন।

