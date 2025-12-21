হোম > সারা দেশ > বগুড়া

বগুড়ায় বেগম জিয়া ও তারেক রহমানের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

বগুড়া প্রতিনিধি

বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান। ফাইল ছবি

বগুড়া-৭ (গাবতলী-শাজাহানপুর) আসনে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও বগুড়া-৬ (সদর) আসনে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

আজ রোববার বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশার নেতৃত্বে দলের পাঁচজন সিনিয়র সদস্য স্থানীয় রিটার্নিং কর্মকর্তা ও বগুড়ার জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমানের কাছ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।

অপর দিকে শহরের গোহাইল রোডের নির্বাচন অফিস থেকে বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে তাঁর নির্বাচন সমন্বয়ক সাবেক সংসদ সদস্য হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। এ সময় বিএনপি নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

জানতে চাইলে হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়া এই আসন থেকে টানা তিনবার নির্বাচিত হয়েছেন। এবার সবচেয়ে বেশি ভোটে আমরা তাঁকে আসনটি উপহার দিতে চাই। মানুষ তাঁকে ভোট দেওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।’

জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা বলেন, বগুড়া-৬ আসনে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রার্থিতার জন্যই মনোনয়ন ফরম উত্তোলন করা হয়েছে। ২৫ ডিসেম্বর দেশে এলেও তারেক রহমানের পক্ষে হয়তো বগুড়ায় এসে মনোনয়ন ফরম জমা দেওয়া সম্ভব হবে না। তাঁর পক্ষে স্থানীয় নেতারা মনোনয়ন ফরম জমা দেবেন। তবে তিনি বগুড়ায় নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেবেন।

এ সময় তাঁর সঙ্গে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট মাহবুবর রহমান, কেন্দ্রীয় সদস্য জি এম সিরাজ, ভিপি সাইফুল ইসলাম, জয়নাল আবেদীন চাঁন, জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

