ভোলায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর গণসংযোগে হামলা, গাড়ি ভাঙচুর

ভোলা-২ (বোরহানউদ্দিন-দৌলতখান) আসনে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট মহিবুল্লাহ খোকনের গণসংযোগে হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ সময় তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। আজ শুক্রবার দৌলতখান উপজেলার দক্ষিণমাথা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
জানা যায়, শুক্রবার রাত ৮টার দিকে দৌলতখান উপজেলার দক্ষিণমাথা এলাকায় গণসংযোগে যান স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যাডভোকেট মহিবুল্লাহ খোকন। এ সময় হারুন ও লাবুর নেতৃত্বে ২০-২৫ জন সন্ত্রাসী তাঁদের ওপর হামলা চালায়। তারা মহিবুল্লাহ খোকনের গাড়িতে হামলা চালিয়ে পেছনের গ্লাস ভাঙচুর করে।
ঘটনার পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লাইভে এসে অ্যাডভোকেট মহিবুল্লাহ খোকন বলেন, আমি সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অন্যায়ের প্রতিবাদ করার কারণে আমার ওপর সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে। এর আগেও হামলার অভিযোগ করে তিনি বলেন, এ বিষয়ে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।
এ বিষয়ে দৌলতখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিল্লুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হামলার ঘটনা ভোলা-২ (বোরহানউদ্দিন-দৌলতখান) আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট মহিবুল্লাহ খোকন আমাকে জানিয়েছেন। আমি তাঁকে থানায় একটি অভিযোগ দিতে বলেছি।’ অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।