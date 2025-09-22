ভোলায় বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু, আহত ৩

ভোলার তজুমদ্দিনে বজ্রপাতে মো. তাহের মাঝি (৫৫) নামের এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন তিন জেলে। আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ভোরে তজুমদ্দিন উপজেলার চৌমুহনী মাছঘাটসংলগ্ন মেঘনা নদীতে এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, তাহের মাঝি ওই উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বালিয়াকান্দি গ্রামের বাসিন্দা মৃত নূর মোহাম্মদের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, আজ তজুমদ্দিন উপজেলার চৌমুহনী মাছঘাটসংলগ্ন মেঘনা নদীতে তাহের মাঝিসহ চার জেলে একটি ট্রলারে মেঘনা নদীতে মাছ শিকার করছিলেন। এ সময় ভোর প্রায় ৪টার দিকে বজ্রপাতে তাহের মাঝি ঘটনাস্থলেই মারা যান। এতে ট্রলারের থাকা তিন জেলে আহত হয়েছেন। এরা হলেন রিফাত (১২), তার ভাই সিফাত (১৫) ও মারুফ (১৯)।
তজুমদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহব্বত খান আজকের পত্রিকাকে খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।