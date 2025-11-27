হোম > সারা দেশ > ভোলা

ভোলা-বরিশাল সেতুর দাবিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

ভোলা প্রতিনিধি

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোলা-বরিশাল সেতুর দাবিতে ভোলার বোরহানউদ্দিনে মানববন্ধন করেছেন তা’মীরুল উম্মাত মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) মাদ্রাসার সামনে ভোলা-চরফ্যাশন আঞ্চলিক মহাসড়কে তা’মীরুল উম্মাত মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এ কর্মসূচির আয়োজন করেছেন। সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত ঘণ্টাব্যাপী চলে এই মানববন্ধন।

মানববন্ধন কর্মসূচি শেষে এক পথসভায় তা’মীরুল উম্মাত মাদ্রাসার পরিচালক মাওলানা মো. মাকসুদুর রহমান ও ভোলা ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সমন্বয়ক রাজিব হায়দার বক্তব্য দেন।

এ সময় বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সেতু নির্মাণের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে ভোলাবাসী। কিন্তু বিগত সরকারের মতো অন্তর্বর্তী সরকারও তাদের সঙ্গে টালবাহানা করছে। ভোলাবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই দাবি পূরণ করে ছাড়বে।

সভায় ভোলাবাসীর প্রাণের দাবি সেতু নির্মাণ করে বরিশালের সঙ্গে যোগাযোগ সহজতর করার দাবি জানানো হয়।

