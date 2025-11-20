ভোলায় বিএনপি নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার

ভোলার দৌলতখান উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. নাজিম উদ্দিন হাওলাদারের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের এ তথ্য জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, ইতিপূর্বে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দলের নীতি ও আদর্শ-পরিপন্থী কার্যকলাপের জন্য দৌলতখান উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. নাজিম উদ্দিন হাওলাদারকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে প্রাথমিক সদস্য পদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভোলা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও সদস্যসচিবকেও এর অনুলিপি দেওয়া হয়।
দৌলতখান উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. মন্নান ও সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সাজু আজকের পত্রিকাকে খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।