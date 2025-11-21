হোম > সারা দেশ > ভোলা

তোফায়েল আহমেদের স্ত্রীর দাফন সম্পন্ন, জানাজায় হাজারো মানুষ

ভোলা প্রতিনিধি

ভোলার বাংলাবাজারে তোফায়েল আহমেদের স্ত্রীর জানাজা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য তোফায়েল আহমেদের স্ত্রী আনোয়ারা বেগমের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। আজ শুক্রবার বাদ জুমা ভোলার বাংলাবাজার ফাতেমা খানম জামে মসজিদে সামনে জানাজা শেষে তাঁকে কোড়ালিয়া গ্রামের নিজ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

জানাজায় আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মী ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার হাজারো মানুষ অংশ নেন। এর আগে সকাল ১০টার দিকে তাঁর লাশ ঢাকা থেকে ভোলার দক্ষিণ দিঘলদী ইউনিয়নের কোড়ালিয়া গ্রামে আনা হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আনোয়ারা বেগম মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি দীর্ঘদিন কিডনি রোগে ভুগছিলেন। তিনি স্বামী তোফায়েল আহমেদ, একমাত্র মেয়ে ডা. তাসলিমা আহমেদ মুন্নী, জামাতা, নাতি-নাতনিসহ বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

