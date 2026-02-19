বরিশালে বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা

বরিশালে দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী (৬০) নামে এক বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার রাত ১১টার দিকে সদর উপজেলার রায়পাশা-কড়াপুর ইউনিয়নের শিবপাশা বাদামতলা পুলসংলগ্ন এলাকার একটি ডোবা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
নিহত দেলোয়ার বরিশাল সদর উপজেলার ১ নম্বর রায়পাশা-কড়াপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডে থাকতেন। তিনি রায়পাশা-কড়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির কর্মী। তিনি বাজারের ইজারাদার এবং গরু ব্যবসায়ী ছিলেন।
স্থানীয়রা জানায়, দেলোয়ার শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছিলেন। ঘটনাস্থলে দেলোয়ারের ব্যবহৃত একটি বাইসাইকেল ও গলার মাফলার পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে আশপাশ খোঁজাখুঁজি শুরু করেন তাঁরা। একপর্যায়ে সড়কের পাশের একটি ডোবায় দেলোয়ারের রক্তাক্ত লাশ পরে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন।
রায়পাশা-কড়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আজাদী হাসনাত ফিরোজ বলেন, দেলোয়ারের শরীরে কোপ দেখা গেছে। বিএনপির কর্মী ছিলেন দেলোয়ার। পারিবারিক জমিজমা নিয়ে দেলোয়ারের সঙ্গে স্বজনদের একটি পক্ষের বিরোধ আছে।
বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, দুর্বৃত্তরা দেলোয়ার হোসেনের মাথার বাঁ পাশে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে লাশ ডোবার পানিতে ফেলে রাখে। পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হচ্ছে। বিষয়টির তদন্ত চলছে।