হোম > সারা দেশ > বরিশাল

বিএনপির একটি অংশকে প্রতিহত না করলে দিন দিন ভোট কমে যাবে: হেনস্তার ঘটনায় ব্যারিস্টার ফুয়াদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

বরিশালে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

হেনস্তার ঘটনায় আজ সোমবার বরিশাল রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। এতে তিনি ওই ঘটনার জন্য বিএনপির একটি অংশকে দোষারোপ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে ব্যারিস্টার ফুয়াদ বলেন, বিএনপির রাজনৈতিক অঙ্গনের ছোট একটা অংশ সেই ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগদের মতোই রাজনীতি করে যাচ্ছে। দলের পক্ষ থেকে তাদের চিহ্নিত করে প্রতিহত না করলে দিন দিন ভোট কমে যাবে দলটির।

ফুয়াদ বলেন, ‘বাবুগঞ্জে সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধনকালে বিএনপির কিছু ব্যক্তি আমাকেসহ এবি পার্টির নেতা-কর্মীদের পুলিশ প্রশাসনের সামনে লাঞ্ছিত করেছে। বিষয়টি ছিল ফৌজদারি অপরাধ; যা পুলিশের সামনে ঘটায়, তারা আইনি পদক্ষেপ নিতে পারত। এমনটা চলতে থাকলে দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়।’

ব্যারিস্টার ফুয়াদের নির্বাচনী এলাকা বাবুগঞ্জ। সেখানে আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন উপলক্ষে অনুষ্ঠান শেষে তাঁকে ধাওয়া দেয় কিছু লোক।

এদিকে সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজ) বরিশালের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. নাজমুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, মীরগঞ্জ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান ছিল সওজের নিজস্ব আয়োজনে। দুজন উপদেষ্টা এতে অংশগ্রহণ করেন। তবে কোনো রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ করা হয়নি।

জানতে চাইলে বাবুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ওহিদুল ইসলাম প্রিন্স জানান, কোনো রাজনৈতিক নেতাকে দাওয়াত দেওয়া হয়নি। যে কারণে তাঁরা যাননি। প্রিন্স বলেন, ‘ফুয়াদ কি অনুষ্ঠানের মঞ্চে ছিলেন? তাঁর নাম কি ঘোষণা হয়েছে? কেউ গেল না, তারপরও উনি কেন গেলেন? তিনি কি তাহলে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে গিয়েছিলেন?’

এ প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার ফুয়াদ আজকের পত্রিকাকে জানান, এটা সত্য যে, সড়ক ও জনপথ বিভাগ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কাউকে আমন্ত্রণ জানায়নি। কিন্তু তিনি এলাকার মানুষ হিসেবে সেখানে গিয়েছিলেন। গত সাত থেকে আট মাস সেতুটি শুরু করানোর জন্য তিনি মন্ত্রণালয়ে ছুটেছেন। এত বড় একটা কাজ, যে কারণে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, ‘বিএনপির নেতা-কর্মীরা কি ছিলেন না?’

এ ব্যাপারে বরিশাল জেলা দক্ষিণ বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম বলেন, ‘রাস্ট্রীয় কোনো কাজ কি তদবির করে আনেন ব্যারিস্টার ফুয়াদ? বিএনপি চাঁদাবাজি করেছে, উনি (ফুয়াদ) প্রমাণ করতে পারলে আমরা সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেব। আর উনি প্রমাণ না করতে পারলে বিএনপি এর তীব্র নিন্দা জানায়।’

সম্পর্কিত

‘বাকসু’ নিয়ে টানাটানি, ক্ষুব্ধ বিএম কলেজের শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ

বরিশালে ব্যারিস্টার ফুয়াদের সঙ্গে বিএনপি নেতা-কর্মীদের বাগ্‌বিতণ্ডা, ‘ভুয়া’ ‘ভুয়া’ স্লোগানে ধাওয়া

মুলাদীতে ডিসি-ইউএনওর সামনেই সেতু উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্থানীয়দের হামলা, ভাঙচুর

পর্যটক বাড়ছে স্টিমার পিএস মাহসুদে, আশাবাদী বিআইডব্লিউটিসি

বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীতে সুতার কারখানায় অগ্নিকাণ্ড

তরমুজ ‘বিপ্লবে’ সারসংকট

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে মুলা পাঠালেন ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা

বরিশালে যুবকের লাশ হাসপাতালে রেখে পলায়ন, শরীরে পোড়া দাগ, গ্রেপ্তার ৩

বরিশাল সিটি করপোরেশন: চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে নগর ভবনে বিক্ষোভ, কর্মবিরতির ঘোষণা

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তন ১৪ ফেব্রুয়ারি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা