বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় পেল পূর্ণাঙ্গ উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলম। ছবি: সংগৃহীত

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) পূর্ণাঙ্গ উপাচার্য (ভিসি) হিসেবে চার বছরের জন্য নিয়োগ পেলেন বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলম। আজ বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানা গে‌ছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়ে‌ছে, রাষ্ট্রপতি ও আচার্যের অনুমোদনক্রমে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৩ (সংশোধিত)-এর ১০(১) ধারা অনুযায়ী ব‌বি উপাচার্য অধ‌্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলমকে (অন্তর্বর্তীকালীন) উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর (উপাচার্য) হিসেবে চার বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হলো।

বিশ্ব‌বিদ‌্যাল‌য়ের জনসং‌যোগ শাখার উপপ‌রিচালক ফয়সাল মাহমুদ এক বিজ্ঞ‌প্তি‌তে এ তথ‌্য জা‌নি‌য়ে‌ছেন।

প্রসঙ্গত, টানা ২৯ দিনের আন্দোলনের মুখে গত ১৩ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী উপাচার্য অধ্যাপক ড. শুচিতা শরমিনকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয় সরকার। পাশাপাশি প্রোভিসি অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানী ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মামুনুর রশীদকেও একই সঙ্গে সরিয়ে দেওয়া হয়।

একই দিন গত ১৩ মে অন্তর্বর্তীকালীন ভিসি হিসেবে নিয়োগ পান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলম।

