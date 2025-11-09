রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিসিসি কর্মচারীদের না জড়ানোর নির্দেশ

বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) বেশ কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন। এ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে না জড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে রাজনীতিবিদেরা করপোরেশনের এমন নির্দেশনাকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে মনে করছেন।
জানা গেছে, করপোরেশনের অর্ধশতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রকাশ্যে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে অংশ নিচ্ছেন। অনেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার হয়ে ব্যানার কিংবা পোস্টার সাঁটিয়েছেন নগরজুড়ে। সেই সব ব্যানার-পোস্টারে জুড়ে দিচ্ছেন নিজের ছবি। অনেকে নেতাদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে সেই ছবি ফেসবুকে দিচ্ছেন।
এসব কর্মকাণ্ড করতে গিয়ে অনেকে অফিসও ফাঁকি দিচ্ছেন। ফলে রোববার (৯ নভেম্বর) সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রেজাউল বারী স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে কর্মকর্তা-কর্মচারীকে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে অংশগ্রহণে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়।
আদেশে উল্লেখ করা হয়, ‘সিটি করপোরেশনের কিছু কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকরি বিধিমালা লঙ্ঘন করে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক সভা, সমাবেশে অংশগ্রহণ করছেন, যা চাকরি শৃঙ্খলা পরিপন্থী অপরাধ। এ অবস্থায় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে রাজনৈতিক সভা, সমাবেশ, মিছিলে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হলো।’
বরিশাল সিটি কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি নুর খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রাজনৈতিক সমর্থন থাকতেই পারে। কিন্তু অনেকে নেতাদের সঙ্গে ছবি তুলে, ব্যানার টানায়। করপোরেশনে বিএনপি, জামায়াত, এনসিপির লোকজন আছে। প্রশাসক এ বিষয়ে বেশ ক্ষুব্ধ। যারা ব্যানার করছে, তাদের ডেকে সতর্ক করেছি। কর্তৃপক্ষ একজনকে শোকজও করেছে।’
এ প্রসঙ্গে বিসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রেজাউল বারী বলেন, চাকরিবিধি মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে। সবাইকে সতর্ক করাই তাঁদের লক্ষ্য।
এদিকে বিসিসির অফিস আদেশ প্রসঙ্গে বাসদের জেলা সমন্বয়ক ডা. মনীষা চক্রবর্তী বলেন, ‘বরিশাল সিটি করপোরেশন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। রাজনীতি করার অধিকার সবারই আছে। অফিস সময়ের বাইরে রাজনীতি করার স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত করা যাবে না।’
মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, অফিস শেষে বিসিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কোনো কর্মসূচিতে অংশ নিলে বিসিসি বাধা দিতে পারে না। এটা যে কারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। এভাবে রাজনীতিতে বাধা দেওয়া অন্যায়।