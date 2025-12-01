বাউফলে অজ্ঞাত রোগে ৬ মহিষের মৃত্যু

পটুয়াখালীর বাউফলে অজ্ঞাত রোগে দুই দিনে ছয়টি মহিষ মারা গেছে। উপজেলার দাশপাড়া ইউনিয়নের পশ্চিম খেজুরবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া ওই এলাকায় আরও ১০টি মহিষের অবস্থা গুরুতর।
আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) তিনটি মহিষ মারা গেছে এবং কয়েক দিন আগেও তিনটি মারা যায়।
মহিষগুলোর মালিক আব্দুল খালেক জানান, দীর্ঘদিন ধরে রাখালদের মাধ্যমে ১৬টি মহিষ পালন করে আসছেন তিনি। প্রথম তিনটি মহিষ মারা যাওয়ার পর উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে চিকিৎসক এনে চিকিৎসা করিয়েছেন। কিন্তু এরপরও আরও তিনটি মহিষ মারা গেছে। ছয়টি মহিষের মূল্য ১২ লাখ টাকার মতো হবে। তবে কী কারণে এমন হচ্ছে, তিনি তা বুঝতে পারছেন না বলে জানান।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েক দিন ধরে মহিষগুলো হঠাৎ খাবার কম খাওয়া শুরু করে এবং মুখ দিয়ে অতিরিক্ত লালা ঝরতে থাকে।
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আবু রায়হান বলেন, ‘আমি ঘটনাস্থলে এসেছি। মহিষগুলো কী কারণে মারা গেছে—এ মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। আমরা স্যাম্পল (নমুনা) সংগ্রহ করেছি। ঢাকায় ল্যাবে পাঠানো হবে। রিপোর্ট এলে সঠিক কারণ জানা যাবে।’