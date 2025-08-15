স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার আন্দোলন: রনি ও কাফিসহ ৪২ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

বরিশাল শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (শেবাচিম) হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানববন্ধন কর্মসূচিতে হামলার অভিযোগে স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার দাবির আন্দোলনের সংগঠক মহিউদ্দির রনি, কনটেন্ট ক্রিয়েটর কাফিসহ ৪২ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টার জুয়েল চন্দ্র শীল বাদী হয়ে কোতোয়ালি মডেল থানায় এই অভিযোগ করেন। আজ শুক্রবার বিকেলে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান।
তিনি বলেন, অভিযোগের বিষয়ে যাচাই চলছে। এরপর আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিযোগপত্রে ১২ জনের নামোল্লেখ করে ও অজ্ঞাতনামা ৩০ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন আন্দোলনের প্রধান নেতা মহিউদ্দিন রনি (৩০), রাকিন (২৫), সুনান (২৪), সিফাত (২৩), শামিম (২৫), আল মুসা (২৬), বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক নেত্রী সিফা (২২), হাসপাতালে অনশন করে অসুস্থ হয়ে পড়া শিক্ষার্থী দাইয়ান (২১), কনটেন্ট ক্রিয়েটর কাফি (৩০), এইচ এম আবুল খায়ের (৫০), নুরুন নাহার (৪০) ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর মো. সিয়াম ওরফে ন্যাভাই (৩৮)।
মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, গতকাল বেলা সাড়ে ১১টায় শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (শেবাচিম) হাসপাতালের সুষ্ঠু কর্মপরিবেশের দাবিতে হাসপাতালের গেটের সামনে চিকিৎসক, নার্স ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা চাপাতি, রড, এসএস পাইপ, হকিস্টিক, লাঠিসোঁটাসহ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চিকিৎসক, নার্স ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর অতর্কিত হামলা করেন। এর মধ্যে মহিউদ্দিন রনি লোহার রড দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে পরিচ্ছন্নতাকর্মী রফিকুল পাটোয়ারীর মাথায় আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করেন।
এ ব্যাপারে কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, ‘হাসপাতালের কর্মচারীদের ওপর হামলার ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে এ বিষয়ে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’