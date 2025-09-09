ডেঙ্গুতে বরগুনার কলেজশিক্ষিকার মৃত্যু, এক দিনে আক্রান্ত ৫১

বরগুনায় ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে আবারও জনমনে উদ্বেগ বাড়ছে। গত মাসে জেলাটিতে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা কমলেও চলতি মাসে আবারও তা বাড়ছে। আজ মঙ্গলবার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত বরগুনার এক কলেজশিক্ষিকা রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। এ ছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৫১ জন।
আজ সকাল ১০টায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন বরগুনার বামনা সরকারি কলেজের সমাজকর্ম বিভাগের প্রভাষক মোসা. শাহানারা বেগম (৪৫)। তিনি পাথরঘাটা উপজেলার কালমেঘা গ্রামের বাসিন্দা এবং পাথরঘাটা সরকারি হাজী জালাল উদ্দিন মহিলা কলেজের প্রভাষক মো. নিজাম উদ্দিনের স্ত্রী। শাহানারা বেগমের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে বামনা কলেজের ইংরেজি প্রভাষক আতাউর রহমান বলেন, এ মৃত্যুতে কলেজ একজন আদর্শ শিক্ষিকাকে হারিয়েছে।
এ নিয়ে জেলায় বেসরকারি তথ্যমতে, ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৪৩ জনে। তবে সরকারি হিসাবে এ সংখ্যা মাত্র আটজন।
জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তথ্যমতে জানা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছে ৫১ জন। তাদের মধ্যে বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে ৩৪ জন, পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৯, তালতলীতে চার, বামনায় তিন ও বেতাগীতে একজন রোগী ভর্তি হয়েছে।
বরগুনা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক রেজওয়ানুর আলম বলেন, ‘গত কিছুদিন বরগুনায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা কমলেও আবারও বাড়তে শুরু করেছে। বর্তমানে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গায় পানি জমে থাকছে। এতে চলতি মাসে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে পারে। তবে আক্রান্ত সব রোগীকেই চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা রয়েছে।’