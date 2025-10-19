হোম > সারা দেশ > বরগুনা

৫ আগস্ট আ.লীগ নেতার দোকান লুট, বিএনপির ৬ নেতা-কর্মী কারাগারে

বরগুনা প্রতিনিধি

বরগুনায় দোকান লুটের মামলায় ছয়জন কারাগারে। ছবি: আজকের পত্রিকা

গত বছরের ৫ আগস্ট রাতে বরগুনা সদর উপজেলার এম বালিয়াতলী ইউনিয়নে স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতার দোকান ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় করা মামলায় ছয়জনকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। আজ রোববার বরগুনার দ্রুত বিচার আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ এই আদেশ দেন।

কারাগারে পাঠানো ব্যক্তিরা হলেন সদর উপজেলার এম বালিয়াতলী ইউনিয়নের বিএনপি নেতা মো. হায়াত মাহমুদ মিল্টন, মো. সোলায়মান কবির, মো. শফিকুল ইসলাম ওরফে জামাল মল্লিক, এমদাদুল হক মিলন, মো. আকতারুল হক ও মো. শাহজাহান মুন্সী। তবে মামলায় আরও এক আসামি সাইফুল প্রিন্সকে জামিন দিয়েছেন আদালত। আসামিরা সবাই ইউনিয়ন বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মী।

রাষ্ট্রপক্ষের এপিপি মো. ইসরাত হোসাইন সুমন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ২৭ আগস্ট ওই ঘটনায় দোকানমালিক মনিরুজ্জামানের স্ত্রী মুন্নি বেগম বাদী হয়ে ২২ জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলাটি করেন। মনিরুজ্জামান ওই ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি।

মামলায় বাদী মুন্নি বেগমের স্বামী মো. মনিরুজ্জামান এম বালিয়াতলী ইউনিয়নের মাইঠা ব্রিজের কাছে ১৫ বছর ধরে সার-কীটনাশক, বিভিন্ন প্রজাতির বীজ, মোবাইল রিচার্জ ও বিকাশের ব্যবসা করেন। ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর ওই দিন রাত ৯টার দিকে আসামিরা প্রথমে দোকান লুটপাট করেন। পরে দোকানে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেন। এতে তাঁর ৪২ লাখ ৬৬ হাজার ৮০০ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ মামলাটি গ্রহণ করে বরগুনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) নয়জন আসামির বিরুদ্ধে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এজাহারভুক্ত করার নির্দেশ দেন। বরগুনা থানার তদন্তকারী কর্মকর্তা এইচ এম মেহেদী গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর আটজন আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

জানতে চাইলে মুন্নি বেগম জানান, আজ আসামিরা জামিনের আবেদন করলে প্রিন্স নামের একজনকে জামিন দিয়ে বাকি ছয়জনের আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। পুলিশের চার্জশিটভুক্ত আসামি কামরুল ইসলাম মিরাজ মামলার পরে পালিয়ে বিদেশে চলে গেছেন।

আসামিপক্ষের আইনজীবী আবদুল ওয়াসি মতিন বলেন, ‘আমার আসামিরা জামিনে ছিল। তারা জামিনে থেকে কোনো শর্ত ভঙ্গ করেনি। তা ছাড়া ৫ আগস্টের জুলাই যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যেসব মামলা হয়েছে, সেসব মামলা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রত্যাহারের প্রক্রিয়াধীন। আমরা উচ্চ আদালতে জামিনের আবেদন করব।’

