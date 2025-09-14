আমতলীতে নারী ইউপি সদস্যের ঘর থেকে অবৈধভাবে মজুত রাখা সার জব্দ

বরগুনার আমতলী উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) নারী সদস্য উত্তর তক্তাবুনিয়া গ্রামের হেনা বুলবুলির ঘর থেকে অবৈধভাবে মজুত রাখা ৬৪ বস্তা সার জব্দ করেছে পুলিশ। আজ রোববার বিকেলে সারগুলো জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় আমতলী থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।
জানা গেছে, ইউপি সদস্য হেনা বুলবুলি গত তিন বছর ধরে অবৈধভাবে সার মজুত করে আসছেন। ওই সার তাঁর স্বামী মজনু চৌকিদার ও ছেলে হাসান চৌকিদার এলাকায় অতিরিক্ত দামে বিক্রি করছেন বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। গত বুধবার তিনি (নারী ইউপি সদস্য) আমতলী থেকে দেড় শ বস্তা ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি সার অবৈধভাবে ক্রয় করে উত্তর তক্তাবুনিয়া গ্রামের বাড়িতে মজুত করেছেন। ওই সার থেকে তিনি গত তিন দিনে ৮৬ বস্তা সার অতিরিক্ত দামে বিক্রি করেছেন—এমন অভিযোগ কৃষকদের। আজ বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমতলী থানা পুলিশ ও উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান অভিযান চালিয়ে নারী ইউপি সদস্য হেনা বুলবুলির ঘর থেকে ৬৪ বস্তা সার জব্দ করেন। এর মধ্যে ৪১ বস্তা ইউরিয়া, ২৩ বস্তা টিএসপি ও এমওপি। উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, নারী ইউপি সদস্য হেনা বুলবুলির স্বামী মজনু চৌকিদার ও তাঁর ছেলে হাসান চৌকিদারের নামে সার বিক্রির ক্ষুদ্র লাইসেন্স নেই। তাঁরা উপজেলা কৃষি অফিসের তালিকাভুক্ত ক্ষুদ্র ডিলার নন।
অবৈধ সার মজুতকারী ও বিক্রেতা হাসান চৌকিদার তাঁর বাড়িতে সার মজুত রাখার কথা স্বীকার করে বলেন, ‘আমার কীটনাশক বিক্রির লাইসেন্স আছে। তাই কীটনাশক বিক্রির পাশাপাশি সার বিক্রি করছি।’
নারী ইউপি সদস্য হেনা বুলবুলি বলেন, ‘আমার ছেলে কীটনাশকের ব্যবসা করে। সেই সঙ্গে সারও বিক্রি করে। আমার ছেলের নামে সার বিক্রির ক্ষুদ্র লাইসেন্স আছে।’
আমতলী উপজেলা উপসহকারী উদ্ভিদ কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান বলেন, ৬৪ বস্তা সার জব্দ করা হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেওয়ান জগলুল হাসান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হলদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের এক নারী সদস্যের ঘর থেকে মজুত করে রাখা ৬৪ বস্তা সার জব্দ করা হয়েছে। জব্দ করা সার থানায় আনা হচ্ছে।
আমতলী উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. রাসেল বলেন, ৬৪ বস্তা মজুত সার নারী ইউপি সদস্য হেনা বুলবুলির ঘর থেকে জব্দ করা হয়েছে। অবৈধভাবে সার মজুত ও বিক্রেতার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, নারী ইউপি সদস্যের স্বামী ও তাঁর ছেলের নামে সার মজুত ও বিক্রির কোনো ক্ষুদ্র লাইসেন্স দেওয়া হয়নি। তাঁরা অবৈধভাবে সার মজুত ও বিক্রি করে থাকেন।
আমতলী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. রোকনুজ্জামান খাঁন বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, অবৈধভাবে সার বিক্রির সুযোগ নেই।