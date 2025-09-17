হোম > সারা দেশ > বরগুনা

আমতলীতে জমি দখলে যুবদল নেতার তাণ্ডব, নষ্ট হলো আমনের চারা

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি 

জমিতে পাওয়ার টিলার চালানোয় নষ্ট হয়েছে আমনের চারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরগুনার আমতলী উপজেলায় এক যুবদল নেতা তাঁর লোকজন নিয়ে সাড়ে পাঁচ একর আমন ধানের জমিতে তাণ্ডব চালিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার দক্ষিণ তক্তাবুনিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। জমির মালিক মন্নাফ হাওলাদার ও নয়ন হাওলাদারের অভিযোগ, যুবদল নেতার নেতৃত্বে শতাধিক বিএনপি নেতা-কর্মী জমিতে রোপণ করা আমনের চারার ওপরেই পাওয়ার টিলার চালিয়েছেন এবং চারা তুলে নষ্ট করেন। এ ঘটনায় তাঁদের অন্তত ৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

মন্নাফ হাওলাদার ও নয়ন হাওলাদার আজ বুধবার আজকের পত্রিকাকে বলেন, দক্ষিণ তক্তাবুনিয়া গ্রামের সাড়ে ৫ একর জমি তাঁরা ও তাঁদের পরিবারের লোকজন পূর্বপুরুষের আমল থেকে ভোগদখল করে আসছেন। ২০ দিন আগে তাঁরা ওই জমিতে আমন ধানের চারা রোপণ করেছেন। গতকাল বিকেলে হলদিয়া ইউনিয়ন যুবদল সাধারণ সম্পাদক আরিফ গাজী, ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি জুয়েল মল্লিক, আকবর হোসেন ডেনি মল্লিক ও জামাল গাজীর নেতৃত্বে শতাধিক বিএনপি নেতা-কর্মী দেশীয় অস্ত্র নিয়ে এলাকায় তাণ্ডব চালিয়ে আমনের চারার ওপর হামজা মেশিন চালিয়ে দেন। এ সময় যুবদল নেতার নির্দেশে হামজার মেশিনচালক স্থানীয় সুমনা ও কদভানু নামের দুই নারীকে আহত করারও চেষ্টা করেন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা ধাওয়া দিয়ে একটি হামজা মেশিন আটকে রাখেন। খবর পেয়ে আমতলী থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে যুবদল নেতার লোকজন পালিয়ে যান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন বলেন, যুবদল নেতা আরিফ গাজী ও জুয়েল মল্লিকের কথায় তাঁরা গতকাল জমি দখল করতে এসেছিলেন। তাঁরা দেখেন, জমিতে ধানের চারা রোপণ করা। ওই চারা রোপণ করা জমিতে মেশিন চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি তাঁদের ভালো লাগেনি।

প্রত্যক্ষদর্শী ছালাম হাওলাদার ও কালাম হাওলাদার বলেন, হলদিয়া ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আরিফ গাজী ও ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি জুয়েল মল্লিকের নেতৃত্বে শতাধিক বিএনপি নেতা-কর্মী এসে এলাকায় তাণ্ডব চালিয়েছেন। তাঁরা আমন ধানের চারার ওপরই মেশিন চালান। কেউ তাঁদের ঠেকাতে সাহস পায়নি।

স্থানীয় কদভানু ও সুমনা বলেন, ‘বিএনপির নেতা-কর্মীরা তাণ্ডব চালিয়ে চলে যাওয়ার সময় হামজা মেশিন আমাদের ওপর তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় স্থানীয় লোকজন ধাওয়া দিলে একটি হামজা মেশিন রেখে তারা পালিয়ে যায়।’

অভিযোগের বিষয়টি স্বীকার করে হলদিয়া ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আরিফ গাজী বলেন, ‘ওই জমি আমার দাদার রেকর্ডীয়। কিন্তু তাঁরা ভোগদখল করছেন।’ তিনি বলেন, ‘নয়ন হাওলাদার ও তার লোকজন আমার একটি হামজা মেশিনের চাকা কুপিয়ে অচল করে দিয়েছে। এ নিয়ে স্থানীয়ভাবে সালিস বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত হয়েছে।’

বরগুনা জেলা যুবদল সভাপতি জাহিদ হোসেন মোল্লা বলেন, যদি এমন ধরনের কর্মকাণ্ড ওই ব্যক্তি করে থাকেন, তাহলে এটার দায় যুবদলের নয়। যদি ওই ঘটনা প্রমাণিত হয়, তাহলে উপজেলা যুবদল নেতা-কর্মীদের সুপারিশক্রমে ওই নেতার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেওয়ান জগলুল হাসান বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

