বাগেরহাটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের জয়জয়কার

বাগেরহাটের চারটি আসনেই গণভোটে নিরঙ্কুশভাবে ‘হ্যাঁ’ বিজয়ী হয়েছে। আসনগুলোতে ৫ লাখ ৩১ হাজার ৫৪৯টি ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে। এর বিপরীতে ‘না’ ভোট বেছে নিয়েছেন ৩ লাখ ২০ হাজার ৫৫৭ জন।
এর মধ্যে বাগেরহাট-১ (চিতলমারী, মোল্লাহাট ও ফকিরহাট) আসনে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে এক লাখ ৩৫ হাজার ২৭২ জন ভোটার ভোট দিয়েছেন। অপরপক্ষে ‘না’ এর পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৯৯ হাজার ২৭৪ ভোট। এই আসনে মোট ভোটার ছিল ৩ লাখ ৭৫ হাজার ৫৬০ জন।
বাগেরহাট-২ (কচুয়া ও সদর) আসনে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে এক লাখ ৫৭ হাজার ৭৫৭ জন ভোটার ভোট দিয়েছেন। অপরপক্ষে ‘না’ এর পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৬৮ হাজার ১০৬ জন। এই আসনে মোট ভোটার ছিল ৩ লাখ ৩৮ হাজার ৭ জন।
বাগেরহাট-৩ (মোংলা ও রামপাল) আসনে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে এক লাখ ৭ হাজার ২৮৯ জন ভোটার ভোট দিয়েছেন। অপরপক্ষে ‘না’ এর পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৭২ হাজার ৭৯৬ জন। এই আসনে মোট ভোটার ছিল ২ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬৪ জন।
বাগেরহাট-৪ (মোরেলগঞ্জ ও শরণখোলা) আসনে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে এক লাখ ৩১ হাজার ২৩১ জন ভোটার ভোট দিয়েছেন। অপরপক্ষে ‘না’ এর পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৮০ হাজার ৩৮১ জন। এই আসনে মোট ভোটার ছিল ৩ লাখ ৮০ হাজার ৬৭৮ জন।
ভোট গণনা ও সব প্রক্রিয়া শেষে আজ শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) ভোরে বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা গোলাম মো. বাতেন এসব তথ্য জানিয়েছেন।