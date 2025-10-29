ভোটাধিকার পাওয়ার আগেই ভোট দেন লিডিয়া

১৯২০ সালে সংবিধানের ১৯তম সংশোধনীর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে নারীরা অধিকার পান আনুষ্ঠানিকভাবে ভোট দেওয়ার। তবে ১৭৫৬ সালের ৩০ অক্টোবর লিডিয়া টাফট নামের এক নারী প্রথম ভোট দিয়েছিলেন। কারণটিও ছিল একটু অদ্ভুত। লিডিয়ার স্বামী জোসেফ টাফট ছিলেন টাউন কাউন্সিলর ও প্রভাবশালী নাগরিক। ঘটনার দিন ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের অক্সব্রিজ নামের একটি ছোট শহরে প্রাদেশিক যুদ্ধের অর্থ বরাদ্দসংক্রান্ত একটি অর্থনৈতিক প্রস্তাব নিয়ে ভোট হয়। শহরের বড় ট্যাক্সদাতা হিসেবে লিডিয়ার স্বামীর সেখানে একটি ভোট দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি মারা যাওয়ায় টাউন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লিডিয়া সেই ভোট দেওয়ার সুযোগ পান। আর সেভাবেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম নারী ভোটার হিসেবে ইতিহাসে নাম লেখা হয় লিডিয়া টাফটের।