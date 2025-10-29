হোম > নারী

ভোটাধিকার পাওয়ার আগেই ভোট দেন লিডিয়া

ফিচার ডেস্ক

লিডিয়া টাফট। ছবি: সংগৃহীত

১৯২০ সালে সংবিধানের ১৯তম সংশোধনীর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে নারীরা অধিকার পান আনুষ্ঠানিকভাবে ভোট দেওয়ার। তবে ১৭৫৬ সালের ৩০ অক্টোবর লিডিয়া টাফট নামের এক নারী প্রথম ভোট দিয়েছিলেন। কারণটিও ছিল একটু অদ্ভুত। লিডিয়ার স্বামী জোসেফ টাফট ছিলেন টাউন কাউন্সিলর ও প্রভাবশালী নাগরিক। ঘটনার দিন ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের অক্সব্রিজ নামের একটি ছোট শহরে প্রাদেশিক যুদ্ধের অর্থ বরাদ্দসংক্রান্ত একটি অর্থনৈতিক প্রস্তাব নিয়ে ভোট হয়। শহরের বড় ট্যাক্সদাতা হিসেবে লিডিয়ার স্বামীর সেখানে একটি ভোট দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি মারা যাওয়ায় টাউন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লিডিয়া সেই ভোট দেওয়ার সুযোগ পান। আর সেভাবেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম নারী ভোটার হিসেবে ইতিহাসে নাম লেখা হয় লিডিয়া টাফটের।

সম্পর্কিত

শিখতে ও শেখাতে ভালোবাসেন মুক্তা

নিজেকে সময় দিন

বন রক্ষা করছে নারীদের দল

মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতাকারী বিচারপতি

‘অনলাইন সহিংসতার বড় ভুক্তভোগী নারী’

কর্মস্থলে হয়রানি: আইনগত পদক্ষেপ নেবেন যেভাবে

গাজায় যুদ্ধবিরতির পর: শোক, ক্লান্তি ও ভবিষ্যতের আশা

‘মিট দ্য প্রেস’-এর নেপথ্যের নারীশক্তি মার্থা

শুভ জন্মদিন: দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া সাহসী দুই নারী

জাপানে নারীদের জরুরি গর্ভনিরোধক পিল কিনতে লাগবে না প্রেসক্রিপশন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা