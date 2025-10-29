মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতাকারী বিচারপতি

ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাসে প্রথম নারী প্রধান বিচারপতি রোজ এলিজাবেথ বার্ড। ১৯৭৭ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর জেরি ব্রাউন তাঁকে নিযুক্ত করেন। বিচারপতি হিসেবে তিনি সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও মৃত্যুদণ্ডবিরোধী অবস্থানের জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করতেন। এ কারণে রক্ষণশীল মহলের কাছে তিনি তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়েন। ১৯৮৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার ভোটাররা নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁকে পদ থেকে অপসারণ করেন।
তবে আমেরিকার বিচারব্যবস্থায় নারী নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে রোজ এলিজাবেথ বার্ড স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি ১৯৩৬ সালের ২ নভেম্বর, যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৯ সালের ৪ ডিসেম্বর মারা যান।