স্মরণ: স্রোতের বিপরীতে সারাহ মুর

উনিশ শতকে যে নারীরা দাসপ্রথা বিলোপের পক্ষে সরব ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম সারাহ মুর গ্রিমকে। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন বক্তা ও নারীদের ভোটাধিকার আদায়ের আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। তাঁকে ‘মাদার অব উইমেন্স সাফারেজ মুভমেন্ট’ বা নারী ভোটাধিকার আন্দোলনের জননী বলে মনে করা হয়।
১৭৯২ সালের ২৬ নভেম্বর দক্ষিণ ক্যারোলাইনার চার্লসটনে জন্মেছিলেন মুর। সেখানকার ধনী দাস মালিক পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। সাউথ ক্যারোলাইনার আইনে দাসদের লেখাপড়া করা নিষিদ্ধ হলেও সারাহ তাঁর পরিবারের দাসদের গোপনে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করতেন। তিনি ও তাঁর ছোট বোন অ্যাঞ্জেলিনা গ্রিমকে দুজনেই দাসপ্রথা বিলোপবাদী দলগুলোতে যোগ দিয়ে এর বিরুদ্ধে জনসমক্ষে কথা বলতে শুরু করেন।
১৮৩৬ সালের দিকে তাঁরা বই প্রকাশ করা শুরু করেন। ১৮৩৮ সালে সারাহ তাঁর বিখ্যাত লেখা ‘লেটার্স অন দ্য ইকুয়ালিটি অব দ্য সেক্সেস অ্যান্ড কন্ডিশন অব উইমেন’ প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি সমাজে নারীদের অধীনস্থ অবস্থাকে দাসপ্রথার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নারী অধিকার এবং আফ্রিকান আমেরিকানদের উন্নত জীবনের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যান।