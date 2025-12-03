পরিবেশ নিয়ে সরব দুই অভিনেত্রী

ড্যারিল হানাহ
ড্যারিল হানাহ শুধু পর্দার অভিনেত্রীই নন, একজন পরিবেশকর্মীও। তিনি তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য একাধিকবার গ্রেপ্তার হন। ২০০৬ সালে দক্ষিণ সেন্ট্রাল লস অ্যাঞ্জেলেসে দরিদ্র মানুষের জন্য একটি বড় কৃষি খামার ভেঙে ফেলার প্রতিবাদে; ২০০৯ সালে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় পাহাড়ের চূড়া অপসারণের প্রতিবাদে এবং ২০১১ সালে আলবার্টা, কানাডা থেকে মার্কিন উপসাগরীয় উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত কিস্টোন তেল পাইপলাইন স্থাপনের বিরুদ্ধে হোয়াইট হাউসের বাইরে প্রতিবাদের জন্য তিনি গ্রেপ্তার হন। ২০১২ সালে তিনি সেই একই পাইপলাইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সময় টেক্সাসের উড কাউন্টির কারাগারে ছিলেন। এ ছাড়া তিনি ২০১২ সালে জলবায়ু পরিবর্তনবিরোধী একটি প্রামাণ্যচিত্রের নির্বাহী প্রযোজক ছিলেন। তিনি নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের সমর্থক; আর সে কারণে বায়োডিজেল চালিত গাড়ি ব্যবহার করেন। ড্যারিলের জন্ম ১৯৬০ সালের ৩ ডিসেম্বর।
দিয়া মির্জা
ভারতীয় অভিনেত্রী দিয়া মির্জা প্রায় এক দশক ধরে প্লাস্টিকের কোনো জিনিস ব্যবহার করেন না। তিনি পানি পানের জন্য ধাতব বোতল এবং কেনাকাটায় কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করেন। এসব বিষয়ে বিভিন্ন প্রচার-প্রচারণায়ও উপস্থিত থাকেন। পরিবেশের ওপর প্রাণিজ খাদ্যের প্রভাব কমাতে তিনি নিরামিষ খাবার খান এবং এর পক্ষে প্রচারণা চালান। দিয়া মির্জার জন্ম ১৯৮১ সালের ৯ ডিসেম্বর।