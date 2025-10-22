শুভ জন্মদিন: দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া সাহসী দুই নারী

এভারিস্ত গালোয়া ও ফুমিলায়ো র্যানসোম-কুটি দুই বিষয়ে পৃথিবীর দুই প্রান্তের প্রতিভাধর নারী। একজন সমাধান করেছিলেন বীজগণিতের সমস্যা, অন্যজন ছিলেন নিজের দেশের নারীদের মুক্তির প্রতীক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দুজনের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। এ এক দারুণ রহস্য!
গণিতের উজ্জ্বল নক্ষত্র গলোয়া
৩৫০ বছর ধরে গণিতবিদদের চিন্তিত করে আসছিল ‘কোন বীজগণিতীয় সমীকরণকে মূলদীয় ফাংশন দিয়ে সমাধান করা যেতে পারে এবং কেন’ এই প্রশ্ন। এর উত্তর বের করে দিয়েছিলেন এক নারী। তাঁর নাম এভারিস্ত গালোয়া। কিন্তু অসামান্য প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তিনি গণিত বিষয়ে প্যারিসের মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ইকোলে পলিটেকনিকে দুবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় ব্যর্থ হন। ১৮৩০ সালের ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে ওতপ্রোতজড়িত ছিলেন গালোয়া। রাজনৈতিক সক্রিয়তার কারণে তাঁকে স্কুল থেকে বহিষ্কার এবং দুবার কারাবাসও করতে হয়।
১৮৩২ সালের ৩০ মে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহত হওয়ার আগের রাতে, ২০ বছর বয়সী গালোয়া তাঁর বন্ধু আগস্ট শেভালিয়ারকে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে তিনি তাঁর যুগান্তকারী গাণিতিক ধারণাগুলো অতি দ্রুত লিপিবদ্ধ করেন। বন্ধুর কাছে অনুরোধ জানান, তাঁর চিঠিটা যেন বিখ্যাত গণিতবিদ গাস ও ইয়াকোবির কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। ১৮৩২ সালের ৩১ মে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আঘাতের কারণে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর প্রায় ১৪ বছর পর ১৮৪৬ সালে তাঁর গবেষণা প্রকাশ করেন জোসেফ লিয়োভিল। গালোয়াকে গণিতের ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল ও দুর্ভাগ্যজনক প্রতিভাদের একজন হিসেবে গণ্য করা হয়। গালোয়ার জন্ম হয়েছিল ১৮১১ সালের ২৫ অক্টোবর।
লিসাবির সিংহী ফুমিলায়ো র্যানসোম-কুটি
নাইজেরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ফুমিলায়ো র্যানসোম-কুটি। বিশ শতকের নাইজেরিয়ার প্রভাবশালী নারী নেতৃত্বের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। আবেওকুটা গ্রামার স্কুলের প্রথম নারী শিক্ষার্থীও। তাঁর নেতৃত্বাধীন সংগঠনগুলো সব শ্রেণির নারীদের একত্র করেছিল। সেসব সংগঠনের কাজ ছিল নিম্ন আয়ের নারীদের অধিকারের জন্য লড়াই করা। ১৯৪৬ সালে ফুমিলায়ো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার ও স্থানীয় শাসকদের চাপানো অন্যায় করের বিরুদ্ধে নারী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এ কারণে স্থানীয় রাজা দ্বিতীয় ওবা আদেওমোলা ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। এ ঘটনার জন্য তাঁকে ‘লিয়োনেস অব লিসাবি’ নামেও ডাকা হয়। তিনি নারীদের জন্য আলাদা করের হার বিলুপ্ত করার আন্দোলনে সফল হয়েছিলেন।
নাইজেরিয়ার ইতিহাসে প্রথম নারী হিসেবে ফুমিলায়ো মোটরসাইকেল ও গাড়ি চালানো শিখেছিলেন। তাঁর জন্ম ১৯০০ সালের ২৫ অক্টোবর। সামরিক বাহিনীর হামলায় আহত হওয়ার পর তিনি মারা যান ১৯৭৮ সালের ১৩ এপ্রিল।