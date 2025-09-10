হোম > নারী

নারীবাদী লেখিকা ম্যারি ওলস্টোনক্র্যাফ্ট

উনিশ ও বিশ শতকের নারীবাদকে বেশ কিছুটা এগিয়ে দিয়েছিল ম্যারি ওলস্টোনক্র্যাফ্টের লেখা। সেই সময় ইউরোপে নারীদের নাগরিক অধিকার প্রায় ছিলই না। তিনি ফরাসি বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নারীদের জন্যও ‘স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব’ দাবি করেন। তাঁর লেখা বিখ্যাত বই ‘আ ভ্যান্টিকেশন অব দ্য রাইটস অব উইমেন’। ১৭৯২ সালে প্রকাশিত বইটি নারীবাদী সাহিত্যের প্রথম রচনা হিসেবে স্বীকৃত। বইটিতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, নারী পুরুষের মতোই যুক্তিবোধসম্পন্ন এবং শিক্ষার সমান অধিকার পাওয়ার যোগ্য। ম্যারি ওলস্টোনক্র্যাফ্টের জন্ম ১৭৫৯ সালের ২৭ এপ্রিল এবং মারা যান ১৭৯৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর।

