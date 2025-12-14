বিশ্বকাপে ব্রাজিলের আরেক চ্যালেঞ্জের নাম ‘ভ্রমণ ঝক্কি’, স্বস্তিতে আর্জেন্টিনা

২০২৬ বিশ্বকাপ ড্রয়ের পর কাগজে-কলমে আর্জেন্টিনার গ্রুপকে সহজ না বলে উপায় কী! ‘জে’ গ্রুপে তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ অস্ট্রিয়া, আলজেরিয়া ও জর্ডান। সেদিক থেকে ‘সি’ গ্রুপে তুলনামূলক কঠিন প্রতিপক্ষ পেয়েছে ব্রাজিল। সেরা বত্রিশে যেতে সেলেসাওদের খেলতে হবে স্কটল্যান্ড, মরক্কো ও হাইতির বিপক্ষে।
হাইতি সহজ প্রতিপক্ষ হলেও স্কটল্যান্ড ও মরক্কোর বিপক্ষে কঠিন পরীক্ষা দিতে হতে পারে ব্রাজিলকে। মরোক্কানদের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের কথা তো সবারই জানা। সবাইকে চমকে দিয়ে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলেছে অ্যাটলাস সিংহরা। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে মরক্কো এবং স্কটল্যান্ড ছাড়াও বাড়তি আরেকটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে ব্রাজিলকে। লাতিন আমেরিকান জায়ান্টদের এই চ্যালেঞ্জের নাম ভ্রমণ। সেদিক থেকে বেশ স্বস্তিতেই থাকছে আর্জেন্টিনা।
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকো যৌথভাবে ২০২৬ বিশ্বকাপের আয়োজক। আগামী ১১ জুন মেক্সিকোর আজতেকা স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ হবে। ব্রাজিল নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ১৪ জুন মরক্কোর বিপক্ষে। ম্যাচটির ভেন্যু নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়াম। ২০ জুন ফিলাডেলফিয়াতে হাইতির বিপক্ষে খেলতে নামবে তারা। গ্রুপ পর্বে ব্রাজিলের শেষ ম্যাচ ২৫ জুন। সেদিন মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে নামবে তারা। গ্রুপ পর্বের এই তিন ম্যাচ খেলতে ১ হাজার ৯৪ মাইল ভ্রমণ করতে হবে বিশ্ব ফুটবলের সফলতম দলটিকে।
ব্রাজিলের অর্ধেকের কম ভ্রমণ করে গ্রুপ পর্ব শেষ করবে আর্জেন্টিনা। সাকল্যে ৪৬১ মাইল ভ্রমণ করতে হবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের। ১৭ জুন মিজৌরির কানসাস সিটিতে আলজেরিয়ার বিপক্ষে খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। ২২ জুন তাদের প্রতিপক্ষ অস্ট্রিয়া। ম্যাচটির ভেন্যু টেক্সাসের আর্লিংটন স্টেডিয়াম। সে ম্যাচের পর আর অন্য শহরে যেতে হবে না লিওনেল মেসিদের। একই ভেন্যুতে ২৮ জুন জর্ডানের বিপক্ষে খেলতে নামবে তারা।