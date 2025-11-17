ভারত ম্যাচে অনেক গালাগালি হবে: জামাল

প্রতিপক্ষ ভারত মানেই অন্যরকম রোমাঞ্চ আর উন্মাদনা। শুধু সমর্থক নয় খেলোয়াড়দের মধ্যেও তা কাজ করে তা। আজ সংবাদ সম্মেলনে এসব নিয়েই বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াকে কথা বলতে হলো বেশ কয়েকবার। তিনি জানালেন ভারতের বিপক্ষে খেলোর সৌন্দর্য থাকবে না। কার্ড ছড়াছড়ি, ফাউলের পর ফাউল, সঙ্গে গালিগালাজ হবে।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে জাতীয় স্টেডিয়ামে কাল ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। দুই দলের কেউই আর মূল পর্বের লড়াইয়ে নেই। তবু প্রতিপক্ষ যখন ভারত, তখন কেবল নিয়মরক্ষার ম্যাচ হিসেবে ভাবনার কোনো সুযোগ নেই।
টিম হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে জামাল বলেন, ‘কালকের ম্যাচে অনেক ফ্রি কিক হবে, হলুদ কার্ড হবে, গালাগালি হবে। তবে আমি এটা স্বাভাবিক ম্যাচ হিসেবে ধরব। তবে এই ম্যাচের তাৎপর্য আমি জানি।’
জামাল আরও বলেন, ‘এটা অনেক আবেগপূর্ণ ম্যাচ হবে, হাই ভোল্টেজ ম্যাচ। এই ম্যাচের পর জাতীয় দলের জন্য অনেক লম্বা গ্যাপ আছে। বছরটা যদি জয় দিয়ে শেষ করতে পারি তা শুধু আমাদের জন্য নয়, সমর্থক ও আপনাদের জন্যও ইতিবাচক হবে। তাই আমার জন্য ম্যাচটি আবেগের, একই সঙ্গে মস্তিষ্ক ব্যবহার করে খেলতে হবে।’
২২ বছর ধরে ভারতের বিপক্ষে জয়হীন বাংলাদেশ। গত মার্চেও শেষ দেখায় গোলশূন্য ড্র করে ফিরতে হয়েছে শিলং থেকে। জামাল বলেন, ‘আমরা যে অবস্থায় আছি এটাই বাংলাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী স্কোয়াড। তাই অবশ্যই আমাদের একটা বড় সুযোগ আছে।’
ঘরের মাঠে শেষ দুই ম্যাচে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে হতাশায় ডুবিয়েছে বাংলাদেশ। ভারতকে এমন সুযোগ দিলেও কোনো ছাড় পাওয়া যাবে তা ভালোই জানা জামালের। তাদের রক্ষণ ভাঙার জন্য রাকিবকে বড় অস্ত্র হিসেবে ধরছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। তিনি বলেন, ‘ডিফেন্সে অবশ্যই আমাদের সমস্যা আছে। তবে ভারত যদি অনেক উপরে উঠে খেলে, তাহলে আমরা সামনে অনেক স্পেস পাব। আক্রমণে যারা খেলবে ওরা অনেক গতিময় খেলোয়াড়। রাকিব সম্ভবত দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দ্রুতগতির খেলোয়াড়। তাঁকে যদি ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারি, তাহলে সন্দেশ ও রাহুল যেই থাকুক না কেন হি উইল কিল দ্য ডিফেন্স।’