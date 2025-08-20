হোম > খেলা > ফুটবল

শিলটনকে ছাড়িয়ে ফ্যাবিওর ইতিহাস

ক্রীড়া ডেস্ক    

পেশাদার ফুটবলে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড এখন ফ্যাবিওর। ফাইল ছবি

পেশাদার কারিয়ারে সবচেয়ে বেশি ফুটবল ম্যাচ খেলার রেকর্ড কার? এই প্রশ্নে এখন নাম নিতে হবে ব্রাজিলের অভিজ্ঞ গোলরক্ষক ফ্যাবিওর। ৪৪ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৩৯১টি ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়েছেন। এই রেকর্ডে তিনি পেছনে ফেলেছেন ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি গোলকিপার পিটার শিলটনকে।

ফ্লুমিনেন্সের হয়ে ফ্যাবিও মঙ্গলবার রিও ডি জেনিরোর মারাকানায় আমেরিকা দে ক্যালির বিপক্ষে মাঠে নেমেছিলেন। এটিই ছিল তাঁর ক্যারিয়ারের ১৩৯১তম ম্যাচ। যে ম্যাচে তাঁর দল ফ্লুমিনেন্স জিতেছে ২-০ গোলে।

এই ম্যাচের পর ফ্লুমিনেন্স ও ব্রাজিলিয়ান গণমাধ্যম দাবি করেছে, সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড ফ্যাবিওর। যদিও ফিফা বা দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনমেবল এখনো এটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বলছে শিলটনের ম্যাচের সংখ্যাহাজার ৩৯০। সে হিসাবে তাঁকে ছাড়িয়ে গেছেন ফ্যাবিও।

