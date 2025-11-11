ক্যাচ মিস প্রসঙ্গে হাসান, ‘এটা পার্ট অব গেম’

খুবই হতাশাজনক। চাইলে বিরক্তিকরও শব্দটাও যোগ করা যেতে পারে। বলা হচ্ছিল সিলেট টেস্টের প্রথম দিন বাংলাদেশের বাজে ফিল্ডিংয়ের কথা। এদিন একটি কিংবা দুটি নয়, গুণে গুণে আয়ারল্যান্ডের পাঁচটি ক্যাচ ছেড়েছে স্বাগতিকদের ফিল্ডাররা। দিনের খেলা শেষে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হাসান মাহমুদকে। ফিল্ডারদের আগলে রাখলেন তিনি। এই বোলারের মতে, ক্যাচ মিস খেলারই অংশ।
নাহিদ রানার করা দিনের চতুর্থ ওভারে ক্যাচ মিসের শুরুটা করেন সাদমান ইসলাম অনিক। এরপর একে একে ক্যাচ নিতে ব্যর্থ হন তাইজুল ইসলাম, মেহেদী হাসান মিরাজ, নাজমুল হোসেন শান্ত ও মুশফিকুর রহিম। বাংলাদেশের ফিল্ডারদের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের ইনিংস বড় করেছেন পল স্টার্লিং ও ক্যাড কারমাইকেল।
শুরুতে নতুন জীবন পেয়ে দুজনেই পেয়েছেন ফিফটির দেখা। দিন শেষে ৮ উইকেট হারিয়ে ২৭০ রান করেছেন আয়ারল্যান্ড। বাংলাদেশের ফিল্ডাররা ক্যাচ মিসের মহড়া না দিলে যে ২০০ আগেই অলআউট হতো আইরিশরা সেটা বলা বাহুল্য। তাই ক্যাচ মিস খেলার অংশ বলে চালিয়ে দিলেও হতাশা লুকাতে পারেননি হাসান।
এই পেসার বলেন, ‘ক্যাচ ছাড়বেই, এটা পার্ট অব দ্য গেম। বাট আমরা চেষ্টা করি। এটা আসলে পজিটিভ হিসেবে নেই যে সুযোগ আসছে। ফিল্ডাররা আরও রেডি থাকে পরের সুযোগের জন্য। ক্যাচ মিস হলে আমাদেরও ভালো লাগে না। সবাই চেষ্টা করছে ভালো ফিল্ডিং করার।’
হাসানের বিশ্বাস, ক্যাচ মিসের প্রবণতা থেকে বের হয়ে আসবে ফিল্ডাররা, ‘ফিল্ডিং নিয়ে সবাই কাজ করে যাচ্ছে। মাঠে এসে প্রতিদিন আমরা ফিল্ডিং সেশন করি। চেষ্টা করছি যাতে আরেকটু উন্নতি করা যায়। কিন্তু খেলার মধ্যে এটা হতেই পারে। ক্যাচ মিস খেলার অংশ। আমরা চেষ্টা করি কতটুকু রিকভার করা যায়। হয়তো আজকে অনেকগুলা মিস হয়েছে। আশা করি পরবর্তীতে আর এটা হবে না। কিংবা হলেও সেটা অনেক কম হবে।’