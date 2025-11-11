বাংলাদেশ সিরিজ শেষ আয়ারল্যান্ডের এই ক্রিকেটারের

সিলেটে আজ শুরু হলো বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। বাংলাদেশ সফরে তিনটি টি-টোয়েন্টিও খেলবে আইরিশরা। কিন্তু সিরিজের মাঝপথে বড় দুঃসংবাদ পেল আয়ারল্যান্ড। তাদের এক তারকা ক্রিকেটার ছিটকে গেছেন বাংলাদেশ সিরিজ থেকে।
হাঁটুর চোটে পড়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল থেকে ছিটকে গেছেন রস অ্যাডাইর। আয়ারল্যান্ডের জার্সিতে এখন পর্যন্ত কেবল ১৩ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তিনি। ২৮.৮৪ গড় ও ১৪২.০৪ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ৩৭৫ রান। একটি করে সেঞ্চুরি ও ফিফটি রয়েছে তাঁর। আবুধাবিতে গত বছরের সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৫৮ বলে ৫ চার ও ৯ ছক্কায় ১০০ রানের ইনিংস খেলেছিলেন অ্যাডাইর।
অ্যাডায়ারের ছিটকে যাওয়া দলের জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করছেন ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের জাতীয় নির্বাচক অ্যান্ড্রু হোয়াইট। বাংলাদেশ সিরিজ থেকে তারকা ক্রিকেটার অ্যাডায়ার ছিটকে যাওয়ার প্রসঙ্গে হোয়াইট বলেন, ‘বাংলাদেশ সফরের ঠিক আগে রসকে হারানো খুবই হতাশাজনক। টি-টোয়েন্টিতে ওপেনার হিসেবে সে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, ২০২৫ সালে সুযোগ পেয়ে সেটা প্রমাণ করেছিল সে। বাংলাদেশে তার খেলা দেখতে উন্মুখ হয়ে ছিলাম।’ অ্যাডায়ারের পরিবর্তে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে যোগ দেবেন জর্ডান নিল। সিলেটে আজ বাংলাদেশ টেস্ট দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেক হয়ে গেল নিলের।
হাসান মুরাদের অভিষেকের দিনে দুই পেসার ও তিন স্পিনার নিয়ে একাদশ সাজিয়েছে বাংলাদেশ। মুরাদের সঙ্গে স্পিন আক্রমণে থাকছেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও তাইজুল ইসলাম। যাঁদের মধ্যে মিরাজ স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার। অধিনায়ক শান্ত ও মুমিনুল হকও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কাজ করতে পারেন। পেস আক্রমণে আছেন নাহিদ রানা ও হাসান মাহমুদ। লিটন দাস উইকেটরক্ষকের দায়িত্বে আছেন।
সিলেট টেস্টে এক বাংলাদেশি ও আয়ারল্যান্ডের দুই ক্রিকেটারের অভিষেক হয়েছে। বাংলাদেশি বাঁহাতি স্পিনার হাসান মুরাদ আজ প্রথমবারের মতো টেস্ট খেলতে নেমেছেন। আয়ারল্যান্ডের নিলের মতো তাঁর সতীর্থ ক্যাড কারমাইকেলেরও ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেক হয়েছে। তিন ক্রিকেটারের অভিষেকের ম্যাচে মুশফিকুর রহিম তাঁর ক্যারিয়ারের ৯৯তম টেস্ট খেলছেন। শততম টেস্ট তিনি খেলবেন মিরপুরে। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ১৯ নভেম্বর মিরপুরে শুরু হবে। ২৭ ও ২৯ নভেম্বর প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি হবে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে। ২ ডিসেম্বর মিরপুরে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি।
বাংলাদেশের বিপক্ষে আয়ারল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল
পল স্টার্লিং, মার্ক আডায়ের, রস অ্যাডায়ার, বেন কালিৎজ, কার্টিস ক্যাম্ফার, গ্যারেথ ডেলানি, জর্জ ডকরেল, ম্যাথু হামফ্রিজ, জশ লিটল, ব্যারি ম্যাকার্থি, হ্যারি টেক্টর, টিম টেক্টর, লরকান টাকার, বেন হোয়াইট, ক্রেইগ ইয়াং