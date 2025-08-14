জরিপের মাধ্যমে তাসকিনদের মনের কথা জেনেছেন বিসিবি সভাপতি

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি পদে আমিনুল ইসলাম বুলবুলের তিন মাসও পূর্ণ হয়নি। এই আড়াই মাসেই দেশের ক্রিকেটে আমূল পরিবর্তন আনতে নতুন অনেক উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। এর মধ্যে আছে জাতীয় দলের ক্রিকেটার ও কোচিং স্টাফদের নিয়ে চালানো জরিপ। জরিপের ফল এসেছে বলে জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি।
অস্ট্রেলিয়া থেকে গতকাল আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বুলবুল কথা বলেছেন ক্রিকেটার-কোচিং স্টাফদের নিয়ে চালানো জরিপ প্রসঙ্গে। বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘ক্রিকেটাররা মন খুলে অনেক কিছু লিখে আমাকে জানিয়েছে। একটা প্রশ্নে বর্ণনামূলক উত্তর জানতে চাওয়া হয়েছিল—এগোনোর উপায় কী। বাকিগুলো ১ থেকে ৫ নম্বর দেওয়ার বিষয় ছিল। ১ মানে খুব বাজে, ৫ মানে খুব ভালো। বিসিবির সাপোর্ট, আমাদের কাছে তারা কী আশা করে—খাবার, লজিস্টিক, উইকেট, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি নিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল। খেলোয়াড় ও বোর্ড—দুই পক্ষের কাছে আসার একটা দারুণ পদ্ধতি এটা। এই রিপোর্ট কার্ড দেখলে বুঝতে পারব আমরা কোথায় আছি। এ রকম আরও জরিপ করব।’
জাতীয় দলের ক্রিকেটের মূল্যবোধ, তাঁদের নৈতিকতা, চাহিদা, রুচি-চিন্তা-ভাবনাসহ আনুষঙ্গিক সব বিষয়ে খেলোয়াড়দের কথা শোনা, তাঁদের সচেতনতা ও জ্ঞান বাড়াতে বুলবুল নিজেই একটা সেশন করাতে চান। জাতীয় দলের একজন ক্রিকেটার হুট করে সফরের মাঝপথে অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিচ্ছেন, কারও বিরুদ্ধে উঠছে ছোটবেলার বন্ধুকে মারধরের অভিযোগ। জাতীয় দলে খেলার গুরুত্ব, এর মূল্যবোধ-নৈতিকতা বোঝাতে বুলবুল নিজেই বসতে চান খেলোয়াড়দের সঙ্গে।
আগামী ১৮ আগস্ট অস্ট্রেলিয়া থেকে ঢাকায় ফিরবেন বুলবুল। দেশে এসেই আরেকটি জরিপ করতে চান বলে জানিয়েছেন তিনি। বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘খুব ভালো ফল এসেছে (জরিপের ফল)। ৮টি প্রশ্ন রেখেছিলাম। সেসব উত্তর নিয়ে ভ্যালু শেয়ারিং সেশন নামে ১৯ আগস্ট একটা সেশন করব। জাতীয় দলের সাদা ও লাল বলের ক্রিকেটাররা থাকবে। কোচিং স্টাফ থাকবে। পরিচালকদেরও জানিয়েছি, সেশনে কে কী বলতে চান, আমাকে জানান।’
বাংলাদেশ সবশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছে জুলাইয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে। এই সিরিজ শেষে লিটন দাস সপরিবারে ঘুরতে গিয়েছিলেন মালয়েশিয়ায়। তাওহীদ হৃদয় ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন লন্ডনে। ছুটি শেষে লিটন-তাসকিনরা দেশে ফিরেছেন। তাঁদের ফিটনেস ক্যাম্পও হয়ে গেছে। লিটনদের মাঠের অনুশীলন শুরু হবে। এদিকে এশিয়া কাপের আগে বাংলাদেশ পাচ্ছে তিনটি ম্যাচ খেলার সুযোগ। ৩০ আগস্ট সিলেটে শুরু হবে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ১ ও ৩ সেপ্টেম্বর হবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টি।