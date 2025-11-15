হোম > খেলা > ক্রিকেট

এশিয়া কাপে বাংলাদেশের খেলা দেখবেন কীভাবে

ক্রীড়া ডেস্ক    

এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্সে আজ হংকংয়ের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ছবি: সংগৃহীত

এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টের পর্দা উঠেছে গতকাল। দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে হংকংয়ের বিপক্ষে খেলবে আকবর আলীর দল। মাঠে গড়াবে কলকাতা টেস্টের দ্বিতীয় দিন। এ ছাড়া ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইউরোপিয়ান অঞ্চলের কয়েকটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স

বাংলাদেশ-হংকং

দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ১

কলকাতা টেস্ট: দ্বিতীয় দিন

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

সকাল ১০টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল

বিশ্বকাপ ইউরোপীয় বাছাই

কাজাখস্তান-বেলজিয়াম

রাত ৮টা, সরাসরি

সনি টেন ৫

জর্জিয়া-স্পেন

রাত ১১টা, সরাসরি

সনি টেন ২

সুইজারল্যান্ড-সুইডেন

রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ১

সম্পর্কিত

৮৩ ইনিংস পর সেঞ্চুরি করে কোহলিকে মনে করালেন বাবর

৪২ বলে ১৪৪ করে রোহিত-পন্তের পাশে সূর্যবংশী

বাংলাদেশকে ঘায়েল করতে মিরপুরে ‘বিশেষ অস্ত্র’ নামাচ্ছে আয়ারল্যান্ড

কলকাতায় টেস্ট প্রত্যাবর্তনের দিনটা রাঙালেন বুমরা

নতুন ভূমিকায় আইপিএলে ফিরলেন সাউদি

একবারের জন্যও শান্তর মনে হয় না তিনি অধিনায়ক

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে আফগান ক্রিকেটারের অভিনয়ের কারণ কী

মিরপুরে আর ‘ধানখেতের উইকেট’ চান না শান্ত

জয়ের পরও জয়ের সেই একই আক্ষেপ

আয়ারল্যান্ডকে চার দিনে ইনিংসে হারাল বাংলাদেশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা