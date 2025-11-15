এশিয়া কাপে বাংলাদেশের খেলা দেখবেন কীভাবে

এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টের পর্দা উঠেছে গতকাল। দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে হংকংয়ের বিপক্ষে খেলবে আকবর আলীর দল। মাঠে গড়াবে কলকাতা টেস্টের দ্বিতীয় দিন। এ ছাড়া ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইউরোপিয়ান অঞ্চলের কয়েকটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স
বাংলাদেশ-হংকং
দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ১
কলকাতা টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ১০টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
বিশ্বকাপ ইউরোপীয় বাছাই
কাজাখস্তান-বেলজিয়াম
রাত ৮টা, সরাসরি
সনি টেন ৫
জর্জিয়া-স্পেন
রাত ১১টা, সরাসরি
সনি টেন ২
সুইজারল্যান্ড-সুইডেন
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ১