মুশফিকের বিশেষ মুহূর্ত দেখার অপেক্ষায়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মিরপুরে শততম টেস্ট খেলতে নামবেন মুশফিক। ছবি: বিসিবি

২০০৫ সালের ২৬ মে লর্ডসে অভিষেক হওয়া বেবি-ফেসের সেই মুশফিকুর রহিম বিশেষ এক মুহূর্তের অপেক্ষায়। ২০ বছর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের মুশফিক খেলে ফেলেছেন ৯৯ টেস্ট। পরশু মুশফিক যখন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে মিরপুর টেস্ট খেলতে নামবেন, পূর্ণ হবে টেস্ট ম্যাচের সেঞ্চুরি। ১০০ টেস্ট খেলা বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট ক্রিকেটার হবেন তিনি। দেড় শ বছরের টেস্ট ইতিহাসে ১০০ টেস্ট খেলা ক্রিকেটারের সংখ্যা মাত্র ৭৮ জন।

মুশফিকের এই বিশেষ মুহূর্ত দেখার জন্য মাঠে উপস্থিত থাকবেন তাঁর বাবা ও মা। বাবা মাহবুব হামিদ নিয়মিতই দেশে-বিদেশে ছেলের খেলা দেখে থাকেন। তবে পরশু শুরু মিরপুর টেস্টের তাৎপর্য তাঁর কাছে অন্যরকম। গতকাল আজকের পত্রিকাকে মাহবুব বলেন, ‘আমি ও তার মা থাকব মাঠে। উপস্থিত থাকতে পারে তার স্ত্রী-সন্তানেরাও। আমরা তার বাবা-মা মাঠে উপস্থিত থেকে ছেলের গৌরবময় মুহূর্ত দেখব ইনশা আল্লাহ।’

মুশফিকের শততম টেস্ট খেলা উপলক্ষে বিসিবির কিছু উদ্যোগ থাকছে। তবে তারা এখনো পরিষ্কার করেনি দেশের অন্যতম সেরা ব্যাটারের বিশেষ মুহূর্ত কীভাবে রাঙানো হবে। গতকাল ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম আজকের পত্রিকাকে বললেন, ‘অবশ্যই মুশফিকের সম্মান জানাব আমরা। যেদিন খেলা হবে, আমরা উদ্যাপনও করব। কারণ, আমাদের দেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে সে ১০০ টেস্ট খেলতে যাচ্ছে। কিছু পরিকল্পনা আছে আমাদের। এখনই বলতে চাচ্ছি না, কিছুটা রহস্য রাখছি। তবে তাকে যোগ্য সম্মান দেব। সেটা ম্যাচের কোন সময়ে দেওয়া হবে, ম্যাচ রেফারির সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করব।’

শৃঙ্খলা, নিবেদন, পরিশ্রম, সততা—সবকিছুর মিশ্রণে মুশফিককে পরিণত করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা ব্যাটারে। তিন সংস্করণের এই যুগে টেস্ট ক্রিকেটের প্রতি তাঁর ভালোবাসা অন্যরকম। ২০ বছর ধরে তাই মাথায় টেস্টের ব্যাগি গ্রিনটা পরে খেলেন। যে টুপি তাঁর পরিশ্রম, নিবেদন আর অসংখ্য কীর্তির সাক্ষী। বাংলাদেশ ক্রিকেটে ব্যাগি গ্রিনের প্রচলনটা সেভাবে নেই। যদিও এখনো পর্যন্ত যে ৮৭ ক্রিকেটারের টেস্ট অভিষেক হয়েছে, প্রত্যেকেই একটি করে ব্যাগি গ্রিন টুপি পেয়েছেন। কিন্তু বেশির ভাগই মাঠে ব্যবহার করেন না, সযত্নে তুলে রাখেন শোকেসে। একজন অবশ্য ব্যতিক্রম—মুশফিকুর রহিম।

টেস্ট টুপি নিয়ে মুশফিক একবার এই প্রতিবেদককে বলেছিলেন, ‘টেস্টের মর্যাদাই অন্য রকম। যতগুলো টেস্ট খেলি, এই আফসোস যেন না থাকে সেটার জন্য এটি পরি। টুপিটা পরলে আমার কাছে অন্য রকম ভালো লাগা কাজ করে। যত পুরোনো হবে, নোংরা হবে, যত ঘামের দাগ থাকবে, ততই মনে হবে, কিছু একটা হয়তো করেছিলাম।’

মুশফিকের শততম টেস্ট দেখার অপেক্ষায় বাংলাদেশ, শুনে গতকাল তাঁর সংক্ষিপ্ত বার্তা, ‘ইনশা আল্লাহ, আল্লাহ মালিক।’

