ইডেনে এক দিনে ১৬ উইকেটের পতন

ইডেন গার্ডেন্স টেস্টের প্রথম দিন ১১ উইকেট পড়েছে। দ্বিতীয় দিন ব্যাটারদের অসহায়ত্ব ছিল আরও বেশি। এদিন দুই দল মিলে হারাল ১৬ উইকেট। ২৭ উইকেট পড়ে যাওয়ায় তৃতীয় দিনেই ম্যাচের ফল আসবে–সেটা এখন বলাই যায়। নাটকীয় কিছু না হলে ইডেন গার্ডেন্স টেস্ট জিততে যাচ্ছে ভারত।
প্রথম দিন বল হাতে দাপট দেখিয়েছেন যশপ্রীত বুমরা। ৫ উইকেট নেন এই পেসার। তাঁর আগুনে বোলিংয়ে ১৫৯ রানে অলআউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে ভারতও সুবিধা করতে পারেনি। ১৮৯ রানে শেষ হয়েছে স্বাগতিকদের প্রথম ইনিংস। এরপরও জয়ের পাল্লা ভারী শুবমান গিলের দলের জন্য।
৩০ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা আরও ভয়াবহ। ৯৩ রান করতেই ৭ ব্যাটারকে হারিয়েছে সফরকারী দল। ৬৩ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে টেম্বা বাভুমারা। ৩ উইকেট হাতে রেখে ভারতকে আর কত রানের লক্ষ্য দিতে পারে সেটাই এখন দেখার বিষয়।
এক বাভুমা ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার আর কোনো ব্যাটার ভারতের বোলারদের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। ২৯ রান নিয়ে তৃতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন অধিনায়ক। তাঁর সঙ্গী করবিন বশ করেছেন ১ রান। মার্কো জানসেনের ব্যাট থেকে আসে ১৩ রান। সমান ১১ রান করেন রায়ান রিকেলটন ও উইয়ান মুল্ডার। অতিথিদের পতন হওয়া ৭ উইকেটের মধ্যেই চারটাই নেন রবীন্দ্র জাদেজা। ১৩ ওভারে তাঁর খরচ ২৯ রান। কুলদীপ যাদব নেন ২ উইকেট।
প্রথম ইনিংসে ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন লোকেশ রাহুল। ওয়াশিংটন সুন্দরের অবদান ২৯ রান। সমান ২৭ রান আসে ঋষভ পন্ত ও জাদেজার ব্যাট থেকে। ৩০ রানে ৪ উইকেট নেন সাইমন হারমার। জানসেনের শিকার তিনটি।