‘ও তো বেঁটে’, বাভুমাকে নিয়ে বুমরার মন্তব্যে হইচই

কলকাতা টেস্টের প্রথম দিন যশপ্রীত বুমরার দুর্দান্ত বোলিংয়ে দাপট দেখিয়েছে ভারত। বল হাতে ৫ উইকেট নিয়ে দিনটা নিজের করে নিয়েছেন এই পেসার। বুমরার নৈপুণ্যে প্রথম দিন শেষেই জয়ের স্বপ্ন বুনছে স্বাগতিক দল। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের পাশাপাশি টেম্বা বাভুমাকে নিয়ে কটূক্তি করেও সমালোচনার জন্ম দিয়েছেন বুমরা।
বুমরার বোলিং তোপে পড়ে প্রথম ইনিংসে ১৫৯ রানে গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়াদের ইনিংসের ১৩ তম ওভারের ঘটনা। বুমরার একটি ডেলিভারি বাভুমার প্যাডে লাগতেই জোরালো আবেদন হয়। কিন্তু আবেদনে সাড়া দেননি আম্পায়ার। এরপর উইকেটরক্ষক ব্যাটার পন্তের সঙ্গে রিভিউ নেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করতে থাকেন বুমরা।
শেষ পর্যন্ত পন্তের পরামর্শে আর রিভিউ নেননি বুমরা। পরে টিভি রিপ্লেতে দেখা যায়, বল লেগ স্টাম্পের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। এ যাত্রায় বেঁচে গেলেও ২ ওভার পর কুলদীপ যাদবের বলে ধ্রুব জুরেলের হাতে ক্যাচ দিয়ে ঠিকই আউট হন বাভুমা। কিন্তু বুমরার ওই ওভারকে ঘিরে আলোচনা থামেনি।
স্টাম্প মাইক্রোফোনে পন্ত ও বুমরার একটি কথোপকথন ভাইরাল হয়েছে। বুমরা পন্তকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, বাভুমার উচ্চতা কম হওয়ায় থাইয়ে বল লাগার পরও আউট হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
ওই এলবিডব্লুর আবেদনের পর বুমরা পন্তকে বলেন, ‘বওনা ভি তো হ্যায় ইয়ে।’ এর অর্থ সে তো বেঁটে। জবাবে পন্ত বলেন, ‘সে বেঁটে ঠিক আছে। তবে বল লেগেছে পায়ের অনেক ওপরে।’
বাভুমাকে করা বুমরার এমন মন্তব্যের পর ঝড় উঠেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। বিষয়টি নিয়ে অনেকে ধুঁয়ে দিচ্ছেন ভারতীয় বোলারকে। এই ঘটনা বড় হতে পারে আরও। আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে শাস্তিও পেতে পারেন বুমরা। এখন দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কোন পথে হাঁটে।