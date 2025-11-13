লঙ্কা ম্যাচে আইসিসির শাস্তি পেল পাকিস্তান

রাওয়ালপিন্ডিতে পরশু শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান প্রথম ওয়ানডের রোমাঞ্চ ছিল শেষ ওভার পর্যন্ত। রোমাঞ্চে ভরপুর ম্যাচে পাকিস্তান জেতে ৬ রানে। রুদ্ধশ্বাস এই ম্যাচের দুই দিনের মাথায় পাকিস্তানকে শাস্তি দিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)।
স্লো ওভার রেটের কারণে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফির ২০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে আইসিসি। রাওয়ালপিন্ডিতে প্রথম ওয়ানডেতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে পাকিস্তান চার ওভার কম করেছিল বলে সেই ম্যাচের ম্যাচ রেফারি আলী নাকভি এমন শাস্তি দিয়েছেন। আইসিসির প্লেয়িং কন্ডিশনের ২.২২ অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যেক এক ওভার কম করার জন্য স্লো ওভার রেটের শাস্তি হিসেবে ম্যাচ ফির পাঁচ শতাংশ করে কাটা যাবে। দুই মাঠের আম্পায়ার অ্যালেক্স হোয়ার্ফ ও আসিফ ইয়াকুব, তৃতীয় আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত, চতুর্থ আম্পায়ার রশিদ রিয়াজ অভিযোগ করার পর শাহিন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান দলকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।
বোমা হামলার আতঙ্কে ওয়ানডে সিরিজের মাঝপথে পাকিস্তান ছেড়ে দেশে ফিরতে চেয়েছিলেন ৮ লঙ্কান ক্রিকেটার ও কয়েকজন সাপোর্ট স্টাফ। এ ব্যাপারে তাঁদের হুশিয়ারি করেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। অনুমতি ছাড়া পাকিস্তান থেকে ফিরলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি গত রাতে এক বিবৃতিতে দিয়েছে এসএলসি। আগের সূচি অনুযায়ী আজ হওয়ার কথা ছিল দ্বিতীয় ওয়ানডে। তৃতীয় ওয়ানডে হওয়ার কথা ছিল শনিবার। কিন্তু পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী ১৪ ও ১৬ নভেম্বর হবে শেষ দুই ওয়ানডে।
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডের তারিখ বদলালেও সময় ও ভেন্যু বদলায়নি। শেষ দুই ওয়ানডে হবে রাওয়ালপিন্ডিতে। দুটি ম্যাচই বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ৩টায় শুরু হবে। সিরিজ জিততে হলে চারিথ আসালাঙ্কার নেতৃত্বাধীন শ্রীলঙ্কাকে এখন দুটি ম্যাচই জিততে হবে।