ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বিতর্কিত আম্পায়ারিংকে ‘তামাশা’ বলছেন জুনায়েদ খান

এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে গতকাল ভারত ‘এ’ দলকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে পাকিস্তান। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের লড়াইকে পাশ কাটিয়ে এদিন আলোচনায় উঠে এসেছে আম্পায়ারের একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত। যেটাকে তামাশা বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার জুনায়েদ খান।
নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে ম্যাচের একটি ছবি পোস্ট করেছেন জুনায়েদ। সেখানে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় ব্যাটার দাগ স্পর্শ করার আগেই স্টাম্প ভাঙছেন পাকিস্তান শাহিনসের এক ফিল্ডার। এরপরও নটআউট দেন টিভি আম্পায়ার মোঃ মোর্শেদ আলী। এমন স্পষ্ট আউট না দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জুনায়েদ।
ওই পোস্টের ক্যাপশনে জুনায়েদ লিখেছেন, ‘এটা কীভাবে নট আউট হয়? অবিশ্বাস্য আম্পায়ারিং। ক্রিকেট এখন তামাশায় পরিণত হয়েছে।’
পাকিস্তান ‘এ’ দলের জয়ের পর অভিনন্দন জানাতেও ভুলেননি সাবেক বাঁ হাতি পেসার। সেখানেও বিতর্কিত আম্পায়ারিং নিয়ে খোঁচা দিয়েছেন জুনায়েদ। ক্রিকেটারদের উদযাপনের একটি ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘চমৎকার। কিছু অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও ভারতের বিপক্ষে জয়ের জন্য পাকিস্তান শাহিনদের অভিনন্দন।’
কাতারের রাজধানী দোহায় আগে ব্যাট করে ১৩৬ রানে শেষ হয় ভারতের ইনিংস। জবাবে ৪০ বল হাতে রেখে জয় তুলে নেয় পাকিস্তান। একই দিন শ্রীলঙ্কা জাতীয় দলকে ধবলধোলাই করেছে পাকিস্তান। তবে নিজেদের জয় ভুলে ভারত ‘এ’ দলের বিপক্ষে পাকিস্তানের জয় উদযাপনে বেশি আগ্রহী ছিলেন দলটির অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি।
সিরিজের শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারানোর পর আফ্রিদি বলেন, ‘পাকিস্তান শাহিনরা আমাদের প্রতিবেশীদের (ভারতের) বিপক্ষে জয়লাভ করেছে। এটা আমাদের জন্য একটি বড় অর্জন।’