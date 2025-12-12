হোম > খেলা > ক্রিকেট

গতিতারকা শোয়েব আখতারকে যেভাবে কাজে লাগাতে চায় ঢাকা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ঢাকা ক্যাপিটালসের মেন্টর হিসেবে কাজ করবেন শোয়েব আখতার। ছবি: ফাইল ছবি

ঢাকা, আমি অনেক দিন পর আসছি—গতকাল রাতে নিজের অফিশিয়াল ফেসবুকে এমন পোস্ট দিয়েছিলেন শোয়েব আখতার। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ফ্র্যাঞ্চাইজি ঢাকা ক্যাপিটালসের মেন্টর হিসেবে কাজ করতেই মূলত তিনি আসছেন। ‘রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস’কে কীভাবে কাজে লাগাতে চায় ঢাকা, সেই ব্যাপারে আজ নিজেদের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির প্রধান নির্বাহী আতিক ফাহাদ।

বিপিএলে প্রথম ১১ আসরে না এলেও এবারই প্রথমবারের মতো কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে কাজ করতে আসছেন শোয়েব আখতার। বাংলাদেশে পাকিস্তানি গতিতারকার জনপ্রিয়তা বেশি থাকার কারণেই মূলত তাঁকে এবার বিপিএলে নিয়ে আসা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ফাহাদ। এমনকি ঢাকা ক্যাপিটালসের প্রধান নির্বাহী নিজেও শোয়েব আখতারের ভক্ত। আজ সংবাদমাধ্যমকে ফাহাদ বলেন, ‘আমরা যখন ছোটবেলা থেকে খেলা দেখছিলাম, তখন থেকেই বিশেষ কয়েকজন ক্রিকেটারের ফ্যানবেজ চিন্তা করেন, শোয়েব আখতার তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আমি নিজেও শোয়েব আখতারের ভক্ত। টিম ম্যানেজমেন্টে যাঁরা আছেন, এমনকি বাংলাদেশে অসংখ্য শোয়েব আখতারের ভক্ত দেখবেন। যখন আমরা দেখেছি গত ১৫ বছর ধরে তিনি বাংলাদেশে আসেননি, সেটা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে ছিল।’

পেশাদার ক্যারিয়ারে শোয়েব আখতার গতির ঝড়ে ব্যাটারদের কাবু করে দিতেন হরহামেশাই। বাউন্সার তো বটেই, মাঝেমধ্যে তাঁর গতিতে স্টাম্প উড়ে চলে যেত অনেক দূরে। জনপ্রিয়তা যেমন রয়েছে শোয়েব আখতার, তেমনি তাঁর কাছ থেকে তাসকিন আহমেদ, মারুফ মৃধার মতো ঢাকা ক্যাপিটালসের স্থানীয় পেসাররা অনেক কিছু শিখতে পারবেন বলে মনে করেন ফাহাদ। ঢাকা ক্যাপিটালসের প্রধান নির্বাহী বলেন, ‘গত বছর আপনারা দেখেছেন যে শহীদ আফ্রিদি এসেছেন। আমরা পরিকল্পনা করেছি শোয়েব আখতারকে নিয়ে আসতে। যাতে আমাদের বিপিএলের ওভারঅল দৃশ্যপটটা বদলাতে পারি। একই সঙ্গে আমাদের যাঁরা পৃষ্ঠপোষক আছেন, তাঁদেরও কিছু পরিকল্পনা ছিল শোয়েব আখতারকে নিয়ে আনতে। তো আমরা চিন্তা করেছি এটা ওভারঅল বিপিএলে ইতিবাচক ইমপ্যাক্ট ফেলবে। একই সঙ্গে আমরা যেসব ক্রিকেটারদের নির্বাচন করেছি, বিশেষ করে তাসকিন বা যারা পেসার আছে, তাদের দিক নির্দেশনা দিতে পারবেন শোয়েব আখতার।’

১৩ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ঢাকায় আসবেন বলে গতকাল ফেসবুক পোস্টে জানিয়েছিলেন শোয়েব আখতার। তবে কতটুকু সময় পাকিস্তানি গতিতারকাকে পাওয়া যাবে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত নন ফাহাদ। সংবাদমাধ্যমকে ঢাকা ক্যাপিটালসের প্রধান নির্বাহী বলেন, ‘আপনারা হয়তো গতকাল দেখেছেন যে তিনি (শোয়েব আখতার) আগামী ২-১ দিনের জন্য আসবেন। এবার তাঁর আসার কারণ হচ্ছে আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের এনডোর্সমেন্ট পাশাপাশি ভক্তদের সম্পৃক্ত রাখার মতো কিছু কাজ করব। পরবর্তীতে সুযোগ থাকলে খেলার সময় নিয়ে আসব। যদিও আমাদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে যে দ্বিতীয়বার তাকে আমরা নিয়ে আসব। পুরোপুরি নিশ্চিত না।’

অধিনায়ক নির্বাচনের জন্য ঢাকা ক্যাপিটালস একটা বিশেষ প্রচারণা চালানো হবে বলে জানিয়েছেন ফাহাদ। সংবাদমাধ্যমকে আজ তিনি বলেন, ‘কে অধিনায়ক হলে ভালো হয়? এবার তো আমাদের দেখেছেনই অধিনায়কত্বের যে তালিকা আছে, সেটা বেশ বড়। অধিনায়কত্বের সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কঠিন হবে। যেমন ধরুন এই যে সাইফ হাসান, তাসকিন আহমেদ, নাসির হোসেন, ইমাদ ওয়াসিম আছে। কাকে অধিনায়ক হিসেবে চান, কেন চান-সেজন্য আমরা একটা প্রচারণাও চালাব।’

সম্পর্কিত

বিয়ে করেছেন ক্রিকেটার রুমানা

আফগানিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপ শুরু যুবাদের

শতভাগ ফিট হয়ে নির্বাচকেদের দিকে তাকিয়ে খাজা

প্রথম ম্যাচেই বাংলাদেশকে চ্যালেঞ্জ জানাল আফগানিস্তান

দুর্নীতির অভিযোগে নিষিদ্ধ ভারতের ৪ ক্রিকেটার

হ্যাট্রটিক শিরোপার মিশনে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

২২৯ রান করেও আফসোসটা থেকেই গেল ডাচ ক্রিকেটারের

ইংল্যান্ড দলে ২০ বছরে যা পাননি, এবার তা-ই পেলেন অ্যান্ডারসন

গম্ভীর কি ক্রিকেট কোচ নাকি ফুটবল কোচ, প্রশ্ন ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্লেষকের

চীন সফরের বাংলাদেশ মেয়েদের দলে আছেন কারা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা