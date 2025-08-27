অশ্বিন কি এবার বিপিএলে খেলতে পারবেন

সামাজিকমাধ্যমে অবসর নেওয়া ইদানীংকালে একটা ‘ট্রেন্ড’ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা এভাবেই সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন সংস্করণে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন। রবিচন্দ্রন অশ্বিনও বাদ থাকবেন কেন? ভারতের তারকা স্পিনারও এই ট্রেন্ডের সঙ্গে তাল মিলিয়েছেন।
অশ্বিন আজ সকালে সামাজিকমাধ্যমে আইপিএল থেকে অবসর নিয়েছেন। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে দেওয়া এক ঘোষণায় ভারতীয় তারকা স্পিনার জানিয়েছেন, বিভিন্ন লিগে অনুসন্ধানমূলক কাজ করে এখন তাঁর সময় কাটবে। আইপিএল ছেড়ে দেওয়ায় এখন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল), পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল), বিগ ব্যাশসহ বাইরের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার সুযোগ তৈরি হয়েছে অশ্বিনের। কারণ, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কড়া নির্দেশ যে আইপিএলে খেলা ক্রিকেটাররা ভারতের বাইরে কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলতে পারবেন না।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে গত বছর অবসরের পর অনেকটাই ফ্রি হয়ে যান অশ্বিন। আজ আইপিএলকে বিদায় জানানোয় ক্রিকেটীয় ব্যস্ততা নেই বললেই চলে। ভারতের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টকে বিদায় বলার সময় তিনি যে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য দিয়েছেন, তাতে বোঝা গেল বাইরের লিগে খেলতে আগ্রহী ভারতীয় তারকা স্পিনার। বিপিএল-পিএসএলে খেলার সুযোগ তো তৈরি হলো। কিন্তু চাইলেই কি তিনি খেলতে পারবেন? এখানে অনেক ‘যদি-কিন্তু’ রয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কে এখন ভাটা পড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ঘটনা যদি তাঁর নজর না এড়ায়, সেক্ষেত্রে অশ্বিনের বিপিএলের জন্য নাম নিবন্ধন করার কথা না। আগস্টে দল বাছাই শেষে প্লেয়ার্স ড্রাফট অক্টোবরে হওয়ার কথা।
একটা ব্যাপার অন্যভাবেও চিন্তা করা যায়। ধরে নেওয়া হলো, অক্টোবরে দল বাছাইয়ের সময় অশ্বিন নাম লেখালেন। বাস্তবতা বিবেচনা করে ভারতীয় এই স্পিনারকে কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজির না নেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। উদাহরণ হিসেবে ভারতীয় ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর স্থগিতের কথাও বলা যেতে পারে। আগস্টে বাংলাদেশ সফরে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলার কথা ছিল ভারতের। কিন্তু বিসিসিআই সেটা স্থগিত করে নিয়ে গেছে ২০২৬-এর সেপ্টেম্বরে। অন্যদিকে পিএসএলে তো অশ্বিনের খেলা এক রকম অসম্ভবই। এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের ঘটনায় ভারত-পাকিস্তান রাষ্ট্রীয়ভাবে সংঘাতে জড়ায়। দুই দেশের মধ্যে ক্রিকেটীয় সম্পর্কেও ভাটা পড়ে। যুদ্ধবিরতির পরও ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধংদেহী মনোভাব বিরাজ করছে। এমনকি এশিয়া কাপে দুই দল এক গ্রুপে পড়লেও চলছে তর্ক-বিতর্ক।
ভারতীয় তারকাদের মধ্যে দিনেশ কার্তিকের বাইরের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার নজির রয়েছে। ২০২৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ টোয়েন্টি লিগে পার্ল রয়্যালসের হয়ে তিনি খেলেছেন। গত বছরের জুনে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ায় বাইরের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলতে কোনো বাধা নেই কার্তিকের। অশ্বিনের বিপিএল, পিএসএল খেলার সম্ভাবনা কম হলেও বিগ ব্যাশ, ভাইটালিটি ব্লাস্ট, এসএ টোয়েন্টিতে খেলতে পারবেন।
২০০৯ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত ১৬ বছরের আইপিএল ক্যারিয়ারে ২২১ ম্যাচে ৭.২০ ইকোনমিতে অশ্বিন নিয়েছেন ১৮৭ উইকেট। ব্যাটিং করার সুযোগ তেমন একটা না পেলেও যতটুকু পেয়েছেন, কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন। ৯৮ ইনিংসে ১৩.০১ গড় ও ১১৮.১৫ স্ট্রাইকরেটে করেন ৮৩৩ রান। ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে একটি ফিফটিও করেছেন। চেন্নাই সুপার কিংস, দিল্লি ক্যাপিটালস, কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব, রাজস্থান রয়্যালস, রাইজিং সুপারজায়ান্টস— দেড় দশকের আইপিএল ক্যারিয়ারে এই পাঁচটি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছেন তিনি। দেড় দশক আইপিএল খেলার পর বিদায়বেলায় বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিসিআই) ধন্যবাদ দিয়েছেন অশ্বিন।