বাংলাদেশ-পাকিস্তান সেমিফাইনাল দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

‘বি’ গ্রুপের সেরা হয়ে শেষ চারে পা রেখেছে বাংলাদেশ। ছবি: এসিসি

যুব এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের লড়াই শেষ। এবার সেমিফাইনালের লড়াই। যেখানে আছে বাংলাদেশও। ফাইনালে ওঠার মিশনে আজিজুল হাকিম তামিমদের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। এছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

যুব এশিয়া কাপ: সেমিফাইনাল

বাংলাদেশ-পাকিস্তান

বেলা ১১ টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট: দ্বিতীয় দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভোর ৪ টা, সরাসরি

সনি টেন ৫

অ্যাডিলেড টেস্ট: তৃতীয় দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

ভোর ৫টা ৩০ মি. , সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

বিগ ব্যাশ লিগ

ব্রিসবেন হিট-পার্থ স্কর্চার্স

স্টার স্পোর্টস ২

পঞ্চম টি-টোয়েন্টি

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মি. , সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১, টি স্পোর্টস

