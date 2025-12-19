হোম > খেলা > ক্রিকেট

সবার আগে বিশ্বকাপের দল দিল পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    

একটি পরিবর্তন এনেছে পাকিস্তান। ছবি: এক্স

যুব এশিয়া কাপ খেলছে পাকিস্তান। সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। দল যখন ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আছে তার ঠিক আগেই অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের জন্য দল দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়া যৌথভাবে ২০২৬ অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। টুর্নামেন্ট শুরু হবে আগামী ১৫ জানুয়ারি। বিশ্বকাপ শুরুর প্রায় এক মাস আগেই দল ঘোষণা করল পাকিস্তান ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

বিশ্বকাপেও পাকিস্তানের নেতৃত্ব দেবেন ফারহান ইউসুফ। এশিয়া কাপের দল থেকে একটি পরিবর্তন এনে বিশ্বকাপ খেলবে পাকিস্তান। বাদ পড়েছেন বাঁ হাতি স্পিনার মোহাম্মদ হুজাইফা। দলে নেওয়া হয়েছে পেসার উমর জাইবকে। বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে জিম্বাবুয়ের মাটিতে স্বাগতিক দল এবং আফগানিস্তানকে নিয়ে একটি ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। বিশ্বকাপ দল নিয়েই সে সিরিজ খেলবে তারা।

বিশ্বকাপ ত্রিদেশীয় সিরিজে পাকিস্তানের ম্যানেজার ও মেন্টরের হিসেবে থাকবেন সাবেক ক্রিকেটার সরফরাজ আহমেদ। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খেলবে পাকিস্তান। যুবাদের বিশ্বকাপের ফাইনাল হবে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি।

অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের জন্য পাকিস্তানের স্কোয়াড: ফারহান ইউসুফ (অধিনায়ক), উসমান খান (সহ-অধিনায়ক), আব্দুল সুবহান, আহমেদ হুসেইন, আলী হাসান বালোচ, আলী রাজা, দানিয়াল আলী খান, হামজা জাহুর (উইকেটরক্ষক), হুজাইফা আহসান, মমিন কামার, মোহাম্মদ সাইয়াম, মোহাম্মদ শায়ান (উইকেটরক্ষক), নিকাব শফিক, সামির মিনহাস ও উমর জাইব।

নন ট্রাভেলিং রিজার্ভ: আব্দুল কাদির, ফারহানউল্লাহ, হাসান খান, ইবতিসাম আজহার ও মোহাম্মদ হুজাইফা।

সম্পর্কিত

ওসমান হাদির মৃত্যুতে শোকাহত বিসিবি-বাফুফে

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সেমিফাইনাল দেখবেন কোথায়

বিশ্বকাপে প্রস্তুতি ম্যাচে প্রতিপক্ষ কারা, জানাল বিসিবি

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের আম্পায়ারদের কাছে ব্যাখ্যা চাইছেন স্টেইন

আম্পায়ারিং নিয়ে অসন্তুষ্ট ইংল্যান্ড, আইসিসির কাছে করবে নালিশ

হঠাৎ কেন চেয়ার ছুড়ে মারতে গিয়েছিলেন ম্যাকগ্রা

ইংল্যান্ডকে বড্ড বেকায়দায় ফেলেছে অস্ট্রেলিয়া

বিপিএলে লিটনদের কি টানা ম্যাচ খেলতে দেবে বিসিবি

পুরো আইপিএল খেলতে পারবেন না মোস্তাফিজ

জোড়া সেঞ্চুরিতে বাংলাদেশ ম্যাচের কথা মনে করাল নিউজিল্যান্ড
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা