বল ছুড়ে মারায় নাহিদ রানাকে আইসিসির শান্তি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

অযথাই বল ছুড়ে মেরে আইসিসির শাস্ত পেলেন নাহিদ রানা। ছবি: বিসিবি

আইরিশ ক্রিকেটার ক্যাড কারমাইকেলের দিকে অযথাই বল ছুড়ে মেরেছিলেন। সিলেটের টেস্টের প্রথম দিনের এই ঘটনার জন্য আইসিসির শাস্তি পেতে হলো নাহিদ রানাকে। তাঁর ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। নামের পাশে যোগ হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও।

আইসিসির এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আচরণবিধির লেভেল–১ এর আচরণবিধির ২.৯ ধারা লঙ্ঘন করেছেন নাহিদ রানা। যে নিয়মে বলা হয়েছে, ম্যাচ চলাকালে কোনো খেলোয়াড় প্রতিপক্ষ কারও দিকে বা কাছাকাছি বল ছুড়ে মারতে পারবেন না অথবা তাঁর দিকে কোনো ক্রিকেটসামগ্রী বিপজ্জনকভাবে ফেলতে পারবেন না। এই অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানা ও ২টি ডিমেরিট পয়েন্ট।

সিলেট টেস্টের প্রথম দিনে ঘটে ঘটনাটি। আয়ারল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ২৭তম ওভারে। বল ধরার পর ফলো থ্রুর সময় নাহিদ অযথাই বল ছুড়ে মারেন কারমাইকেলের দিকে। বল ব্যাটারের প্যাডে লাগে। তখন তিনি ক্রিজের ভেতরেই ছিলেন।

এ ঘটনায় মাঠের দুই আম্পায়ার স্যাম নোগাইস্কি ও এহসান রাজা, টিভি আম্পায়ার রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ ও চতুর্থ আম্পায়ার তানভীর আহমেদ ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের কাছে নাহিদের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ আনেন। ম্যাচ রেফারি অভিযোগ আমলে নিয়ে ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ কর্তন ও একটি ডিমেরিট পয়েন্টের শাস্তি দেন।

নাহিদ রানা নিজের দোষ স্বীকার করায় আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি।

