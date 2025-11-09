‘জাহানারা ইস্যুতে বিসিবির তদন্তে উল্টাপাল্টা কিছু হলে আমরাই দেখব’

জাহানারা আলমের এক সাক্ষাৎকার প্রকাশ হওয়ার পরই নারী ক্রিকেটে শুরু হয়েছে অস্থিরতা। যৌন নিপীড়নের মতো যে স্পর্শকাতর অভিযোগ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) বিরুদ্ধে উঠে এসেছে, সেই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তামিম ইকবাল, তাইজুল ইসলাম, মুশফিকুর রহিমরা। বিসিবির বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ আকবরও জাহানারা ইস্যুতে দোষীদের কঠোর শাস্তি চেয়েছেন।
টেস্ট ক্রিকেটের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ ঢাকার হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে শুরু হয়েছে বিসিবির দুই দিনব্যাপী প্রেস কনফারেন্স। বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সহসভাপতি মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন, বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ আকবর বলেন, ‘দেখুন, অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে কাউকে অপরাধী বলাটা অপরাধ। বিসিবি ১৫ দিন সময় নিয়েছে। তদন্ত কমিটি করেছে। আপাতত ১৫ দিন অপেক্ষা করা উচিত। ১৫ দিন পর যদি উল্টাপাল্টা কিছু হয়, তাহলে আমরাই মোকাবিলা করব। অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি নারী ক্রিকেটে বাংলাদেশ বর্তমানে যে উচ্চতায় আছে, আমাদের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হলে ফালতু সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে। কঠোরভাবে সমাধান করতে হবে।’
যে মঞ্জুর বিরুদ্ধে জাহানারার অভিযোগ, তিনি (মঞ্জু) পরশু রাতে সামাজিক মাধ্যমে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। ফেসবুকে এক বার্তায় মঞ্জু লিখেছিলেন, ‘তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের পর প্রকৃত সত্য সবার সামনে আসবে আশা করছি। সে সময় পর্যন্ত অনুমাননির্ভর কোনো তথ্য প্রকাশ না করার জন্য সবার কাছে বিনীত অনুরোধ করছি। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের পর আমি সবার সঙ্গে কথা বলব।’ মঞ্জু গতকাল আজকের পত্রিকাকে যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, সেটার আলোচিত বিষয়ই ছিল জাহানারার যৌন নিপীড়ন। সাক্ষাৎকারে বিসিবিকে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে মঞ্জু বলেন, ‘আমার কি স্ত্রী-মেয়ে-বোন নেই? আমাকে এত বছর আপনারা দেখছেন—কখনো কি আমার ব্যাপারে এমন কিছু শুনেছেন? আর তাদের অভিযোগই যখন আছে, তখন কেন প্রকাশ্যে আসেনি? কাকে তারা (নারী ক্রিকেটার) জানিয়েছে? তাহলে আমাকে কেন বরখাস্ত করেনি বিসিবি? কেন আমার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হয়নি?’
জাহানারার ইস্যুতে বিসিবি এরই মধ্যে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক তারিক উল হাকিমকে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটির অন্য দুই সদস্য হলেন বিসিবির একমাত্র নারী পরিচালক রুবাবা দৌলা ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা। বিসিবির এই তদন্ত কমিটি ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত কাজ শেষ করে প্রতিবেদন জমা দেবে