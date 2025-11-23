আয়ারল্যান্ডকে ধবলধোলাই করে মুশফিককে শততম টেস্ট উপহার দিল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টটা পরিচিতি পেয়েছে মুশফিকের টেস্ট নামে। বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট মুশফিকুর রহিম খেলতে নেমেছেন এই টেস্টেই। সেঞ্চুরি করে নাম লেখালেন ইতিহাসের পাতায়। বাকি ছিল শুধু জয়টাই। স্মরণীয় সেই জয়টা বাংলাদেশ আজ পেয়েছে পঞ্চম দিনের লাঞ্চ বিরতির পরে।
প্রথম চার দিনেই জয়ের সুবাস পাচ্ছিল বাংলাদেশ। ৫০৯ রানের লক্ষ্যে নেমে স্কোরবোর্ডে ২০০ রান তোলার আগেই ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলে আয়ারল্যান্ড। পঞ্চম দিনে বাংলাদেশ কত দ্রুত শেষ করতে পারে, সেটাই ছিল দেখার অপেক্ষা। বেলা সাড়ে ১১টায় লাঞ্চ দিলেও সেটা দেওয়া হয়েছে ১১টা ৫০ মিনিটে। কিন্তু আইরিশ ব্যাটাররা যেভাবে তাইজুল ইসলাম-মেহেদী হাসান মিরাজদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছিলেন, তাতে লাঞ্চেও এল না বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত জয়। অবশেষে এল সেই মুহূর্ত। ২১৭ রানে জিতে আয়ারল্যান্ডকে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করল বাংলাদেশ।
দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭৬ রানে আজ পঞ্চম দিনের খেলা শুরু করে আয়ারল্যান্ড। তাইজুল-মিরাজ-হাসান মুরাদদের ঘূর্ণি জাদুতেও উইকেট ফেলা যাচ্ছিল না আইরিশদের। দিনের খেলা শুরুর পর ১৪তম ওভারে গিয়ে উইকেট পায় বাংলাদেশ। উইকেটে আঠার মতো লেগে থাকা অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইনকে (২১) ফিরিয়ে বাংলাদেশের প্রথম বোলার হিসেবে টেস্টে ২৫০ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েন তাইজুল। ইনিংসের ৬৮তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ম্যাকব্রাইনকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন তাইজুল। রিভিউ নিলেও আম্পায়ার্স কলের কারণে আউট হয়ে যান ম্যাকব্রাইন। ৫৩ বলে ৩ চারে করেন ২১ রান। সপ্তম উইকেটে ম্যাকব্রাইন-কার্টিস ক্যাম্ফার গড়েন ১০৫ বলে ২৬ রানের জুটি।
ম্যাকব্রাইনের বিদায়ে আয়ারল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ৬৭.২ ওভারে ৭ উইকেটে ১৮৯ রান। ৯ নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামা জর্ডান নিল ও ক্যাম্ফার একটু হাত খুলে খেলতে থাকেন। অষ্টম উইকেটে ৮৫ বলে ৪৮ রানের জুটি গড়েন নিল-ক্যাম্ফার। ৮২তম ওভারের তৃতীয় বলে নিলকে (৩০) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন মিরাজ।
অষ্টম উইকেটের জুটি ভাঙার পরও দেয়াল হয়ে আছেন কার্টিস ক্যাম্ফার। নবম উইকেটে গ্যাভিন হোয়ে ও ক্যাম্ফার ১৯১ বলে ৫৪ রানের জুটি গড়েছেন। মিরাজ-তাইজুল-মুরাদদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছিলেন তাঁরা (হোয়ে-ক্যাম্ফার)। ১১৪তম ওভারের দ্বিতীয় বলে হোয়েকে (৩৭) এলবিডব্লু করে জুটি ভাঙেন মুরাদ। এরপর সেই ওভারের তৃতীয় বলে ম্যাথু হামফ্রিজকে (০) বোল্ড করে আয়ারল্যান্ডের ইনিংসের ইতি টানেন মুরাদ।
মুরাদের জোড়া ধাক্কায় ১১৩.৩ ওভারে ২৯১ রানে গুটিয়ে গেছে আয়ারল্যান্ড। ইনিংস সর্বোচ্চ ৭১ রান করে অপরাজিত থাকেন ক্যাম্ফার। ২৫৯ বলের ইনিংসে ৪ চার ও ২ ছক্কা মেরেছেন। তাইজুল, মুরাদ ৪টি করে উইকেট নিয়েছেন। ১টি করে উইকেট নিয়েছেন মিরাজ ও খালেদ। বাংলাদেশের ২১৭ রানের জয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার উঠেছে মুশফিকের হাতে। প্রথম ইনিংসে ১০৬ রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৩ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। ১৩ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরার পুরস্কার পেয়েছেন তাইজুল।
মিরপুরে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। মুশফিকের ঐতিহাসিক সেঞ্চুরিতে (১০৬) স্বাগতিকেরা প্রথম ইনিংসে ১৪১.১ ওভারে ৪৭৬ রানে গুটিয়ে যায়। সেঞ্চুরি পেয়েছেন লিটন দাসও। ইনিংস সর্বোচ্চ ১২৮ রান আসে তাঁর ব্যাট থেকে। আয়ারল্যান্ডের অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন ১০৯ রানে নিয়েছেন ৬ উইকেট। টেস্টে এটা তাঁর সেরা বোলিং।
আয়ারল্যান্ড এরপর তাদের প্রথম ইনিংসে ২৬৫ রানে গুটিয়ে গেছে। প্রতিপক্ষকে ফলোঅনে ফেলার সুযোগ থাকলেও বাংলাদেশ ফের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে ৪ উইকেটে ২৯৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৮৭ রান করেন মুমিনুল হক। এই ইনিংসে মুশফিক ৫৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। দুই ইনিংসে ৪টি করে উইকেট নিয়ে টেস্টে ২৫০ উইকেট নিয়েছেন তাইজুল। টেস্টে বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৪৬ উইকেট নিয়েছেন সাকিব আল হাসান। এই তালিকায় তিন ও চারে থাকা মেহেদী হাসান মিরাজ ও মোহাম্মদ রফিক টেস্টে নিয়েছেন ২১০ ও ১০০ উইকেট।