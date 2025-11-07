হোম > খেলা > ক্রিকেট

এক ওভারে ছয় ছক্কা মারলেন পাকিস্তানি বোলার

ক্রীড়া ডেস্ক    

পঞ্চ ওভারে ওই কীর্তি গড়েন আফ্রিদি। ছবি: সংগৃহীত

আব্বাস আফ্রিদি একজন বোলার। তাঁর আসল কাজটা বল হাতে প্রতিপক্ষের ব্যাটারদের কাবু করা। কিন্তু হংকং সিক্সেসে আজ রীতিমতো ব্যাটার হয়ে উঠেছিলেন এই পেসার। কুয়েতের বিপক্ষে এক ওভারে ছয় ছক্কা হাঁকান তিনি।

কুয়েতের করা ১২৩ রানের জবাবে শেষ দুই ওভারে ৬৭ রানের সমীকরণ দাঁড়ায় পাকিস্তানের সামনে। কঠিন মনে হলেও আফ্রিদির ছক্কা বৃষ্টিতে এই সমীকরণ মিলিয়েছে দলটি। ইয়াসিন প্যাটলের করা পঞ্চম ওভারে ঝড় তোলেন আফ্রিদি। টানা ছয়বার বলকে উড়িয়ে সীমানা ছাড়া করেন তিনি। ষষ্ঠ ডেলিভারিটা নো করেন ইয়াসিন। তাঁর শেষ বলে লেগ বাই থেকে আসে এক রান। সব মিলিয়ে সে ওভারে ৩৮ রান দেন ইয়াসিন।

এর আগে এবং পরে আরও একটি করে ছক্কা মারেন আফ্রিদি। রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে মাঠ ছাড়ার আগে ১২ বলে খেলেন ৫৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংস। ৮ ছয়ের পাশাপাশি একটি চার মারেন আফ্রিদি। বাকি কাজটুকু সারেন শাহিদ আজিজ। ৫ বলে ২৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন তিনি। শেষ বলে জয় তুলে নেয় পাকিস্তান। এছাড়া দলটির হয়ে খাজা নাফে ২৫ ও মোহাম্মদ শেহজাদ করেন ১৪ রান। কুয়েতের হয়ে ২ ওভারে ৫৫ রান দেন ইয়াসিন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক ওভারে ছয় ছক্কা মারার কীর্তি আছে ছয়জনের। তাঁরা হলেন হার্শেল গিবস, যুবরাজ সিং, কাইরন পোলার্ড, জাসকারান মালহোত্রা ও মানান বশির। এর আগে ১০ জন ব্যাটার স্বীকৃত ক্রিকেটে এক ওভারে ছয় ছক্কা মেরেছেন। এই তালিকার সবশেষ সংযোজন আফ্রিদি।

গত বছরের জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি–টোয়েন্ট অভিষেক হয় আফ্রিদির। সবশেষ ম্যাচটি খেলেছেন গত জুলাইয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে। ২৪ টি–টোয়েন্টির ২৩ ইনিংস বল করে নিয়েছেন ৩৮ উইকেট। ১৫ ইনিংস ব্যাটিংয়ে নেমে করেছেন ১৩৫ রান।

