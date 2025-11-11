সিলেটে পড়ন্ত বিকেলে জ্বলে উঠল বাংলাদেশ

সাড়ে চার মাস পর টেস্ট খেলতে নেমে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতেই একটু কষ্ট হচ্ছে বাংলাদেশের। প্রথম সেশনে নতুন বলের সুবিধা কাজে লাগিয়ে যেখানে একাধিক উইকেট তোলার কথা, সেখানে নাজমুল হোসেন শান্তর দল মুড়ি-মুড়কির মতো ক্যাচ ছেড়েছে। লাঞ্চের পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। শেষ দুই সেশনে আইরিশরা হারিয়েছে ৭ উইকেট।
সিলেটে আজ টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ‘শূন্য’ রানে প্রথম উইকেট হারালেও সাবলীলভাবে খেলে গেছে আয়ারল্যান্ড। লাঞ্চের আগে তাইজুল ইসলাম, সাদমান ইসলাম, মেহেদী হাসান মিরাজের হাতে বল এলেও তাঁরা সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারেননি। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে পল স্টার্লিং-ক্যাড কারমাইকেল ৯৬ রানের জুটি গড়লেও নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়েছে সফরকারীরা। প্রথম ইনিংসে ৯০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৭০ রানে আইরিশরা প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে।
তাইজুল ইসলাম, মেহেদী হাসান মিরাজ, নাজমুল হোসেন শান্তদের কাছ থেকে একের পর এক সুযোগ পেয়ে আয়ারল্যান্ড রান যেমন করছে, নিজেদের ভুলে হারাচ্ছে উইকেটও। লাঞ্চ থেকে চা পানের বিরতি পর্যন্ত সময়ে ৩ উইকেট হারিয়েছে আইরিশরা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৫৯ ওভারে ৪ উইকেটে ১৯৩ রান করেছেন সফরকারীরা। কার্টিস ক্যাম্ফার ও লরকান টাকার ৩৭ ও ২৮ রানে ব্যাটিং করছেন।
ইনিংসের চতুর্থ বলে আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নিকে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেছেন হাসান মাহমুদ। শূন্য রানে আউট হয়ে একটা রিভিউও নষ্ট করে গেছেন আইরিশ দলপতি। যে দুই ব্যাটার স্টার্লিং ও কারমাইকেল দ্বিতীয় উইকেটে ৯৬ রানের জুটি গড়েছেন, তাঁদের মধ্যে একটা মিলও দেখা গেছে। দুজনেই ব্যক্তিগত ১০ রানের সময় জীবন পেয়েছেন। যাঁদের মধ্যে ১০ রানেই দুবার জীবন পেয়েছেন স্টার্লিং। ২৬ ওভারে ১ উইকেটে ৯৪ রানে প্রথম দিনের প্রথম সেশনের খেলা শেষ করেছে আয়ারল্যান্ড।
মধ্যাহ্নভোজের বিরতি থেকে আসার পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে আয়ারল্যান্ড। ২৭তম ওভারের তৃতীয় বলে নাহিদ রানার হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা বলে পেছনের পায়ে খেলতে যান পল স্টার্লিং। এজ হওয়া বল দ্বিতীয় স্লিপে ক্যাচ ধরেন সাদমান ইসলাম। ৭৬ বলে ৯ চারে ৬০ রান করে বিদায় নেন স্টার্লিং। টেস্টে এটা তাঁর দ্বিতীয় ফিফটি।
নাহিদ রানার পর আঘাত হেনেছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ২৮তম ওভারের পঞ্চম বলে হ্যারি টেক্টরের (১) বিপক্ষে এলবিডব্লিউর আবেদন করেন মিরাজ। আম্পায়ার আউট না দেওয়ায় অধিনায়ক শান্ত তৎক্ষণাৎ রিভিউ নিয়েছেন। রিভিউ দেখে তৃতীয় আম্পায়ার আউট ঘোষণা করেছেন। দ্রুত ২ উইকেট হারিয়ে আয়ারল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ২৭.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ৯৭ রান।
চতুর্থ উইকেটে স্টার্লিং-ক্যাড কারমাইকেলের ৯৩ বলে ৫৩ রানের জুটি গড়েন কারমাইকেল ও কার্টিস ক্যাম্ফার। ৪৪তম ওভারের দ্বিতীয় বলে কারমাইকেলকে (৫৯) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন মিরাজ। এর আগে ৩ ওয়ানডে খেললেও আজই প্রথম টেস্ট খেলছেন কারমাইকেল। অভিষেক ইনিংসে ফিফটি করা কারমাইকেলের বিদায়ে আয়ারল্যান্ডের স্কোর হয়ে যায় ৪৩.২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫০ রান।
দলীয় ১৬৫ রানেই পঞ্চম উইকেট হারাতে পারত আয়ারল্যান্ড। ৪৯তম ওভারের শেষ বলে হাসান মুরাদকে স্কয়ার কাট করতে যান লরকান টাকার। এজ হওয়া বল দ্বিতীয় স্লিপে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন শান্ত। ক্যাচ মিসের পর বাংলাদেশ অধিনায়ক রাগে সানগ্লাস ছুড়ে ফেলেছেন। টেস্ট অভিষেকে হাসান মুরাদের উইকেট পাওয়াটা তাই একটু দেরিই হলো। ক্যাম্ফারকে (৪৪) ফিরিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে প্রথম উইকেট পেলেন মুরাদ। ৬৪তম ওভারের তৃতীয় বলে ক্যাম্ফারের উইকেট নিয়ে পঞ্চম উইকেটে ক্যাম্ফার-টাকারের ৫৩ রানের জুটি ভেঙেছেন। এবার শান্ত ক্যাচ ধরে বল ছুড়ে উদযাপন করেছেন।
ক্যাম্ফারের আউট থেকেই আয়ারল্যান্ডের ইনিংসে হালকা ধসের সূচনা হয়। ৪ উইকেটে ২০৩ রান থেকে ৭ উইকেটে ২২২ রানে পরিণত হয় আইরিশরা। টাকারকে (৪১) ফিরিয়ে মুরাদ তাঁর দ্বিতীয় উইকেট নিয়েছেন। এরপর অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইনকে (৫) স্টাম্পিংয়ের ফাঁদে ফেলেন মিরাজ। দ্রুত ৩ উইকেট হারানোর পর জন নিল-ব্যারি ম্যাকার্থি প্রথাগত টেস্ট মেজাজে খেলতে থাকেন। একেবারে দিনের শেষ বলে নিলকে (৩০) এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন তাইজুল। ২১ রানে আগামীকাল দ্বিতীয় দিনে খেলতে নামবেন ম্যাকার্থি।
বাংলাদেশি বাঁহাতি স্পিনার হাসান মুরাদ আজ প্রথমবারের মতো টেস্ট খেলতে নামছেন। আয়ারল্যান্ডের নিলের মতো তাঁর সতীর্থ ক্যাড কারমাইকেলেরও ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেক হয়েছে। তিন ক্রিকেটারের অভিষেকের ম্যাচে মুশফিকুর রহিম তাঁর ক্যারিয়ারের ৯৯তম টেস্ট খেলছেন।
মুশফিক তাঁর ক্যারিয়ারের শততম টেস্ট খেলবেন মিরপুরে। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ১৯ নভেম্বর মিরপুরে শুরু হবে। ২৭ ও ২৯ নভেম্বর প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি হবে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে। ২ ডিসেম্বর মিরপুরে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি।