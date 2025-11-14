হোম > খেলা > ক্রিকেট

আজই কি সিরিজ পাকিস্তানের নাকি সমতায় ফিরবে শ্রীলঙ্কা

ক্রীড়া ডেস্ক    

সিরিজে টিকে থাকলে পাকিস্তানের বিপক্ষে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে জিততেই হবে শ্রীলঙ্কাকে। ছবি: ক্রিকইনফো

রাওয়ালপিন্ডিতে মঙ্গলবার সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৬ রানের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জিতেছিল পাকিস্তান। সিরিজ জিততে হলে চারিথ আসালাঙ্কার নেতৃত্বাধীন শ্রীলঙ্কাকে এখন দুটি ম্যাচই জিততে হবে। রাওয়ালপিন্ডিতে বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় ওয়ানডে। এদিকে সিলেটে চলছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা। কলকাতায় শুরু হয়েছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টেস্ট। এই ম্যাচ দিয়ে ৬ বছর পর টেস্ট ফিরেছে কলকাতায়। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

সিলেট টেস্ট: চতুর্থ দিন

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

কলকাতা টেস্ট: প্রথম দিন

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

সকাল ১০টা

সরাসরি স্টার স্পোর্টস ২

দ্বিতীয় ওয়ানডে

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

পিটিভি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

বিশ্বকাপ বাছাই (ইউরোপ)

স্লোভাকিয়া-উ. আয়ারল্যান্ড

রাত ১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ৩

পোল্যান্ড-নেদারল্যান্ডস

রাত ১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

ক্রোয়েশিয়া-ফারো আইল্যান্ড

সনি টেন ৫

সম্পর্কিত

চা পানের বিরতির আগেই জয়ের সুবাস পাচ্ছে বাংলাদেশ

আইপিএলের নিলাম আবুধাবিতে

লঙ্কা ম্যাচে আইসিসির শাস্তি পেল পাকিস্তান

বাংলাদেশের বিপক্ষে ‘অসম্ভবকে সম্ভব’ করার স্বপ্ন আইরিশ ক্রিকেটারের

জন্মদিনে ডাবল সেঞ্চুরি মিসের আফসোস জয়ের

৫০০-এর মাইলফলক ছুঁয়ে তাইজুল বললেন, আলহামদুলিল্লাহ

যৌন নিপীড়নের অভিযোগ তদন্তে কমিটি করছে ক্রীড়া পরিষদও

বাংলাদেশের সামনে এখন ইনিংস জয়ের হাতছানি

কলকাতার সহকারী কোচ হয়ে কী বললেন ওয়াটসন

বাংলাদেশ সিরিজের সফল ক্রিকেটারকে দলেই রাখল না উইন্ডিজ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা